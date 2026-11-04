Escándalo en Olimpo: cerraron el fútbol femenino y las jugadoras estallaron contra la dirigencia

El fútbol femenino de Olimpo llegó a su fin por decisión de la dirigencia del club. La medida generó una fuerte reacción de las jugadoras, quienes difundieron un comunicado en el que expresaron su tristeza e indignación por el cierre de una actividad que llevaba cinco años de desarrollo dentro de la institución.

Según explicaron a través de la cuenta de Instagram del fútbol femenino aurinegro, el lunes 1 de noviembre los planteles de Primera y Sub-15 se presentaron en el predio de Teléfonos para empezar sus entrenamientos, como lo hacían habitualmente, pero se encontraron con que las instalaciones ya no podían utilizarse.

"Con profunda tristeza, pero también con una enorme indignación, comunicamos que el Club Olimpo de Bahía Blanca ha decidido poner fin a la actividad de fútbol femenino, dejando a las jugadoras sin la posibilidad de continuar entrenando y desarrollándose en el deporte que eligieron, y a todo un cuerpo técnico sin su fuente de trabajo", señalaron.

En el comunicado apuntaron directamente contra el presidente de la institución, Alfredo Dagna; Daniel Marchegiani; y el delegado de la actividad, Gianfranco Cornacchini, a quienes responsabilizaron por la determinación. "Un reducido grupo de personas, que no se atrevieron a dar la cara, decidió que, a partir del 1 de noviembre, las jugadoras de la institución se quedarían sin poder entrenar y que el cuerpo técnico y la coordinadora se quedarían sin trabajo", expresaron.

Las futbolistas también cuestionaron la manera en que se les informó la decisión. Según denunciaron, ninguno de los dirigentes se comunicó personalmente con los planteles y la noticia fue transmitida mediante una llamada telefónica. "La decisión se tomó y se comunicó por teléfono. Porque sí, porque la manera de manejarse que siempre caracterizó a estos dirigentes fue la de no dar la cara", manifestaron.

Además, aseguraron que la medida impidió concretar los eventos que tenían programados para noviembre con las distintas categorías.

Las jugadoras remarcaron que el proyecto se había construido durante cinco años, con esfuerzo, compromiso y sentido de pertenencia, y cuestionaron que todo ese trabajo pudiera quedar sin continuidad por una decisión dirigencial. "Detrás del fútbol femenino no hay solamente una actividad deportiva. Hay jugadoras que encontraron un lugar de pertenencia, compañerismo, aprendizaje y crecimiento. Hay familias que acompañaron y un cuerpo técnico que trabajó y sostuvo el proyecto", destacaron.

En otro tramo del comunicado, cuestionaron la contradicción entre la dimensión institucional de Olimpo y la decisión de discontinuar una disciplina que viene creciendo en el país. "Es muy fácil llenarse la boca diciendo que Olimpo es el club más grande del sur. Pero ¿cómo puede un club con la grandeza del Aurinegro cerrarle las puertas a una actividad que viene creciendo en el país y en el mundo?", plantearon.

También señalaron que la decisión deja a las futbolistas sin actividad durante aproximadamente cuatro o cinco meses, hasta el inicio de la próxima temporada.

Las integrantes del plantel consideraron que lo sucedido representa un retroceso para el desarrollo del fútbol femenino y reclamaron que se respete el trabajo realizado durante los últimos años. "No se puede hablar de igualdad mientras se cierran puertas. No se puede hablar de inclusión mientras se eliminan espacios", afirmaron.

Finalmente, cerraron el comunicado con un mensaje dirigido a la conducción del club: "Cinco años no se borran con una llamada telefónica. Y los derechos de las jugadoras no se deciden entre unos pocos".

Por el momento, la versión difundida corresponde a las futbolistas y no se conocieron públicamente los motivos de la decisión de la dirigencia de Olimpo.