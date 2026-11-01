Colapinto avanzó un puesto y larga 11° en el GP de México

Franco Colapinto recibió una buena noticia a pocas horas del Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto argentino avanzó un lugar en la grilla de partida y largará 11° este domingo, desde las 17, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la posibilidad de meterse en la zona de puntos.

El representante de Alpine había finalizado 12° en la clasificación del sábado, luego de quedar eliminado en la Q2 por una diferencia mínima. Sin embargo, una sanción aplicada al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) le permitió ganar una posición y quedar a las puertas de los diez primeros puestos.

La modificación se produjo luego de que los comisarios deportivos detectaran una irregularidad técnica en el monoplaza de Lawson, vinculada con la reducción de potencia del sistema MGU-K. El piloto fue descalificado de la clasificación y relegado al fondo de la grilla, después de haber recibido también una penalización por un incidente con Max Verstappen durante los entrenamientos.

La decisión también favoreció a Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, que partirá desde el noveno lugar. Entre ambos estará Nico Hülkenberg (Audi), mientras que Colapinto compartirá la sexta fila con Oscar Piastri (McLaren), quien comenzará la competencia desde la 12ª posición.

En la pelea por los primeros lugares, Lewis Hamilton se quedó con la pole position y consiguió su primera clasificación ganadora desde que llegó a Ferrari. El británico tendrá a su lado a George Russell (Mercedes), mientras que Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes) ocuparán la segunda fila. Max Verstappen (Red Bull), penalizado con un puesto, largará quinto.

Para Colapinto, la nueva ubicación representa una oportunidad interesante en un circuito donde las largadas suelen ser determinantes. Con varios rivales de peso por delante, el desafío será aprovechar los primeros metros, sostener un buen ritmo y encontrar la estrategia que le permita pelear por sus primeros puntos de la jornada.

El Gran Premio de México será la 19ª fecha de la temporada 2026 y se disputará a 71 vueltas sobre el trazado de 4,304 kilómetros. Con el semáforo a punto de apagarse, el argentino tendrá una nueva chance de hacerse protagonista en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con información de TN