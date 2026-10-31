Colapinto mejoró en México, superó a Gasly y terminó 12° en la FP3

Franco Colapinto mostró una mejora en el último entrenamiento libre del Gran Premio de México de Fórmula 1 y finalizó 12°, por delante de su compañero Pierre Gasly, en la sesión disputada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El argentino registró su mejor vuelta en 1m18s652 y terminó apenas 22 milésimas por delante del francés, que quedó 13°. El resultado significó un avance respecto del viernes, cuando Colapinto había ocupado el 16° puesto en la FP2 tras ceder su auto durante la primera práctica.

Alpine comenzó la sesión trabajando con neumáticos medios usados y mayor carga de combustible, con el objetivo de evaluar el ritmo de carrera. En esa etapa, Colapinto consiguió mantenerse cerca de Gasly y luego logró superarlo dentro del top 10.

El argentino completó una tanda sostenida con el compuesto medio y fue mejorando sus registros. También protagonizó una situación con Oliver Bearman, quien regresó a la pista después de irse ancho cuando el Alpine llegaba por detrás. Colapinto debió levantar para evitar un contacto.

En el tramo final llegó el trabajo destinado a la clasificación. Con neumáticos blandos, el bonaerense marcó el tiempo que finalmente lo dejó 12° y transmitió buenas sensaciones por radio: “Me siento muy cómodo”, señaló durante el intercambio con su ingeniero.

La mejora también le permitió revertir la diferencia que había mostrado Gasly durante buena parte del viernes. Colapinto había explicado después de la FP2 que tenía identificados algunos sectores en los que podía progresar y que el ritmo en tandas largas había sido positivo. La escudería también había señalado la necesidad de trabajar especialmente sobre el comportamiento del auto en las frenadas.

En la punta, Lando Norris se quedó con el mejor tiempo por apenas una milésima sobre Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc finalizó tercero. El británico consiguió desplazar al piloto de Mercedes sobre el cierre de la sesión.

Colapinto llegará así a la clasificación con mejores referencias después de un viernes condicionado por su ausencia en la primera práctica y con el objetivo de trasladar la evolución del Alpine a una vuelta rápida.

Con información de Clarín