Deportes
Colapinto largará 12° en el Gran Premio de México
El resultado prolongó la mejora que Alpine había mostrado durante la tercera práctica libre.
Franco Colapinto largará desde el 12° puesto este domingo en el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de superar la Q1 y quedar eliminado en la segunda parte de la clasificación disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El piloto argentino de Alpine cerró la Q2 con un tiempo de 1m17s640. Su última vuelta le permitió mejorar su registro anterior de 1m18s269, aunque no alcanzó para ingresar al grupo de diez pilotos que avanzaron a la instancia decisiva.
Colapinto quedó a 362 milésimas de Pierre Gasly, quien marcó 1m17s278 y consiguió meterse entre los diez primeros. Oscar Piastri quedó 13° después de completar una última vuelta sin mejorar su registro, por detrás del argentino.
La clasificación había comenzado con algunas complicaciones para Colapinto. Su primera vuelta rápida de la Q1 quedó interrumpida por una bandera roja provocada por la detención del Aston Martin de Fernando Alonso.
Tras la reanudación, el argentino marcó 1m18s517 y llegó a ubicarse entre los primeros puestos, aunque fue retrocediendo a medida que mejoraba la pista. Finalmente terminó 15° y consiguió el último lugar disponible para avanzar a la Q2.
El resultado prolongó la mejora que Alpine había mostrado durante la tercera práctica libre. Horas antes, Colapinto había terminado 12° con 1m18s652 y había superado por 22 milésimas a Gasly, que concluyó 13°.
La carrera se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 17 de Argentina, sobre 71 vueltas al circuito mexicano.
Con información de Clarín
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