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GP de México: Colapinto terminó 8° y Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la temporada
El argentino tuvo una destacada actuación y volvió a sumar puntos, en una carrera que tuvo una interrupción por fuertes accidentes de Bottas y Lindblad.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y terminó en el octavo puesto, sumando cuatro puntos importantes para Alpine. El piloto argentino, que había largado desde la 11ª posición, logró avanzar en una carrera exigente y cerró el fin de semana con uno de sus mejores resultados de la temporada.
El pilarense mostró un buen ritmo en el Autódromo Hermanos Rodríguez y consiguió superar a su compañero Pierre Gasly, quien había partido noveno pero se complicó desde el comienzo. Incluso, Colapinto logró adelantar al francés en pista después de su paso por boxes, aprovechando que contaba con neumáticos más frescos. Gasly finalmente terminó décimo y también sumó para la escudería.
La victoria quedó en manos de Max Verstappen, que llevó a Red Bull a lo más alto del podio después de una intensa pelea con Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari terminó segundo, a menos de un segundo del neerlandés, mientras que el tercer lugar fue para Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
Sin embargo, todas las miradas se las llevó el italiano de 20 años, que con ese resultado se consagró campeón del mundo y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguir el título, superando el récord que tenía Sebastian Vettel desde 2010. Además, cortó una sequía de 73 años sin campeones italianos en la máxima categoría, desde la coronación de Alberto Ascari en 1953.
La Fórmula 1 continuará su calendario el próximo fin de semana con el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, donde Colapinto volverá a correr prácticamente como local por la gran cantidad de argentinos que viajarán para alentarlo. Después de su buena actuación en México, el piloto de Alpine llegará a Interlagos con el objetivo de mantenerse en la zona de puntos y seguir sumando confianza en la recta final del campeonato.
Con información de Infobae
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