Deportes
Federal A: Olimpo defiende en Chivilcoy la ventaja ante Gimnasia
Será desde las 17 por la revancha de los cuartos de final del Federal A. La ida fue 2-1 en el Carminatti.
Olimpo tendrá esta tarde una parada decisiva en Chivilcoy, donde visitará a Gimnasia y Esgrima por la revancha de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A.
El partido se jugará desde las 17 y el Aurinegro llegará con ventaja, luego del 2-1 conseguido en el Roberto Carminatti en el encuentro de ida.
El árbitro designado será Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas. Lo acompañarán Matías Javier González, de San Francisco, y Hugo Fleitas, de Rosario, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero.
La designación no pasa inadvertida para Olimpo. Sosa Abrile ya dirigió al equipo bahiense en esta Fase Campeonato, en el empate 0 a 0 ante Juventud Antoniana, en el Carminatti. Aquella tarde quedó marcada por un penal reclamado por una mano dentro del área salteña, que el juez no sancionó.
Ahora, el mismo árbitro volverá a cruzarse con el Aurinegro en un partido de máxima tensión, con una serie eliminatoria en juego y el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del camino por el primer ascenso.
Olimpo sabe que tendrá que administrar la ventaja conseguida en Bahía, pero también que un partido de este tipo exige concentración absoluta. Enfrente estará un rival obligado a salir a buscar el resultado y con la localía a favor.
La jornada de cuartos de final tendrá otros tres partidos: Cipolletti-Sol de América desde las 11, Alvarado-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo desde las 15:30 y San Martín de Formosa-Atenas de Río Cuarto desde las 16.
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