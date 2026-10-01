Un árbitro con antecedente polémico dirigirá a Olimpo en Chivilcoy

Olimpo ya tiene árbitro confirmado para la revancha de los cuartos de final de la Fase Campeonato del Federal A, donde visitará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El partido se jugará este domingo 4 de octubre, desde las 17, y será dirigido por Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas.

El juez estará acompañado por Matías Javier González, de San Francisco, y Hugo Fleitas, de Rosario, mientras que el cuarto árbitro será Lucas Esteban Rodríguez, de Río Tercero.

La designación no pasa inadvertida para el Aurinegro, ya que Sosa Abrile tuvo un antecedente reciente con Olimpo en el arranque de la Fase Campeonato.

Fue en el empate 0 a 0 ante Juventud Antoniana, en el Roberto Carminatti, donde el equipo bahiense reclamó un penal por una mano dentro del área del conjunto salteño. La jugada generó protestas de los jugadores, el banco y los hinchas, pero el árbitro dejó seguir y la acción se transformó en la gran polémica de aquella tarde.

Ahora, Sosa Abrile volverá a cruzarse con Olimpo en un partido de máxima tensión, nada menos que en la revancha de una serie eliminatoria por el primer ascenso en donde Olimpo buscará defender el 2-1 que consiguió en el Carminatti.

La programación de la vuelta

Domingo 4 de octubre