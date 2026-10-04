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Domingo fuerte para la Liga del Sur: Huracán defiende la punta ante Villa Mitre

La décima fecha del Clausura tendrá hoy todos los partidos de Primera A y el cierre del Promocional. Bella Vista-Libertad será sin visitantes y Rosario-Tiro, a puertas cerradas.

| 🕒 9 mins. de lectura.
Foto: prensa Huracán

La Liga del Sur tendrá este domingo una jornada clave por la 10ª fecha del Torneo Clausura, con la disputa completa de la Primera División A y el cierre de la programación en la Primera B.

En la A, todos los encuentros comenzarán a las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más atractivos de la fecha. El Globo buscará sostener la punta, mientras que el Tricolor intentará meterse nuevamente en la pelea de arriba. El árbitro será Franco Yatzky.

También habrá un partido importante en el Gustavo Novoa, donde San Francisco, escolta del Clausura, será local ante Sporting. El encargado de impartir justicia será Oscar Perotti.

En tanto, La Armonía recibirá a Liniers en el Hermanos Francani, con arbitraje de Mariano Perretti, mientras que Bella Vista jugará ante Libertad en La Loma, con Juan Vega como juez. Este último encuentro se disputará sin público visitante.

Primera División A – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán936096+315
2San Francisco935198+114
3La Armonía933389-112
4Bella Vista925287+111
5Sporting925265+111
6Villa Mitre9252610-411
7Liniers922598+18
8Libertad915346-28

Primera División A – Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán23101123018+1241
2Bella Vista239952918+1136
3Liniers238782615+1131
4Villa Mitre237972025-530
5San Francisco236981825-727
6Libertad2351171823-526
7La Armonía2375112234-1226
8Sporting235992126-524

El cierre del Promocional será esta tarde, también desde las 15:30, con Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento. El partido se jugará a puertas cerradas y tendrá como árbitro a Franco Páez.

Posiciones - Clausura

POSEQUIPOPJPGPEPPGFGCDGPTS
1OLIMPO10631236+1721
2ROSARIO PB9540137+619
3TIRO FEDERAL94321912+715
4COMERCIAL104331318-515
5PACÍFICO BB1025388011
6SANSINENA102441321-810
7PACÍFICO C102351219-79
8DUBLIN101181222-104

El sábado, Olimpo goleó a Comercial; Pacífico de Bahía superó como visitante a su homónimo de Cabildo; y Sansinena venció a Dublin.

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