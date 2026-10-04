Domingo fuerte para la Liga del Sur: Huracán defiende la punta ante Villa Mitre

La Liga del Sur tendrá este domingo una jornada clave por la 10ª fecha del Torneo Clausura, con la disputa completa de la Primera División A y el cierre de la programación en la Primera B.

En la A, todos los encuentros comenzarán a las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más atractivos de la fecha. El Globo buscará sostener la punta, mientras que el Tricolor intentará meterse nuevamente en la pelea de arriba. El árbitro será Franco Yatzky.

También habrá un partido importante en el Gustavo Novoa, donde San Francisco, escolta del Clausura, será local ante Sporting. El encargado de impartir justicia será Oscar Perotti.

En tanto, La Armonía recibirá a Liniers en el Hermanos Francani, con arbitraje de Mariano Perretti, mientras que Bella Vista jugará ante Libertad en La Loma, con Juan Vega como juez. Este último encuentro se disputará sin público visitante.

Primera División A – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 9 3 6 0 9 6 +3 15 2 San Francisco 9 3 5 1 9 8 +1 14 3 La Armonía 9 3 3 3 8 9 -1 12 4 Bella Vista 9 2 5 2 8 7 +1 11 5 Sporting 9 2 5 2 6 5 +1 11 6 Villa Mitre 9 2 5 2 6 10 -4 11 7 Liniers 9 2 2 5 9 8 +1 8 8 Libertad 9 1 5 3 4 6 -2 8

Primera División A – Tabla general

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 23 10 11 2 30 18 +12 41 2 Bella Vista 23 9 9 5 29 18 +11 36 3 Liniers 23 8 7 8 26 15 +11 31 4 Villa Mitre 23 7 9 7 20 25 -5 30 5 San Francisco 23 6 9 8 18 25 -7 27 6 Libertad 23 5 11 7 18 23 -5 26 7 La Armonía 23 7 5 11 22 34 -12 26 8 Sporting 23 5 9 9 21 26 -5 24

El cierre del Promocional será esta tarde, también desde las 15:30, con Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento. El partido se jugará a puertas cerradas y tendrá como árbitro a Franco Páez.

Posiciones - Clausura

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 OLIMPO 10 6 3 1 23 6 +17 21 2 ROSARIO PB 9 5 4 0 13 7 +6 19 3 TIRO FEDERAL 9 4 3 2 19 12 +7 15 4 COMERCIAL 10 4 3 3 13 18 -5 15 5 PACÍFICO BB 10 2 5 3 8 8 0 11 6 SANSINENA 10 2 4 4 13 21 -8 10 7 PACÍFICO C 10 2 3 5 12 19 -7 9 8 DUBLIN 10 1 1 8 12 22 -10 4

El sábado, Olimpo goleó a Comercial; Pacífico de Bahía superó como visitante a su homónimo de Cabildo; y Sansinena venció a Dublin.