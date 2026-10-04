Deportes
Domingo fuerte para la Liga del Sur: Huracán defiende la punta ante Villa Mitre
La décima fecha del Clausura tendrá hoy todos los partidos de Primera A y el cierre del Promocional. Bella Vista-Libertad será sin visitantes y Rosario-Tiro, a puertas cerradas.
La Liga del Sur tendrá este domingo una jornada clave por la 10ª fecha del Torneo Clausura, con la disputa completa de la Primera División A y el cierre de la programación en la Primera B.
En la A, todos los encuentros comenzarán a las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más atractivos de la fecha. El Globo buscará sostener la punta, mientras que el Tricolor intentará meterse nuevamente en la pelea de arriba. El árbitro será Franco Yatzky.
También habrá un partido importante en el Gustavo Novoa, donde San Francisco, escolta del Clausura, será local ante Sporting. El encargado de impartir justicia será Oscar Perotti.
En tanto, La Armonía recibirá a Liniers en el Hermanos Francani, con arbitraje de Mariano Perretti, mientras que Bella Vista jugará ante Libertad en La Loma, con Juan Vega como juez. Este último encuentro se disputará sin público visitante.
Primera División A – Clausura
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Huracán
|9
|3
|6
|0
|9
|6
|+3
|15
|2
|San Francisco
|9
|3
|5
|1
|9
|8
|+1
|14
|3
|La Armonía
|9
|3
|3
|3
|8
|9
|-1
|12
|4
|Bella Vista
|9
|2
|5
|2
|8
|7
|+1
|11
|5
|Sporting
|9
|2
|5
|2
|6
|5
|+1
|11
|6
|Villa Mitre
|9
|2
|5
|2
|6
|10
|-4
|11
|7
|Liniers
|9
|2
|2
|5
|9
|8
|+1
|8
|8
|Libertad
|9
|1
|5
|3
|4
|6
|-2
|8
Primera División A – Tabla general
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Huracán
|23
|10
|11
|2
|30
|18
|+12
|41
|2
|Bella Vista
|23
|9
|9
|5
|29
|18
|+11
|36
|3
|Liniers
|23
|8
|7
|8
|26
|15
|+11
|31
|4
|Villa Mitre
|23
|7
|9
|7
|20
|25
|-5
|30
|5
|San Francisco
|23
|6
|9
|8
|18
|25
|-7
|27
|6
|Libertad
|23
|5
|11
|7
|18
|23
|-5
|26
|7
|La Armonía
|23
|7
|5
|11
|22
|34
|-12
|26
|8
|Sporting
|23
|5
|9
|9
|21
|26
|-5
|24
El cierre del Promocional será esta tarde, también desde las 15:30, con Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento. El partido se jugará a puertas cerradas y tendrá como árbitro a Franco Páez.
Posiciones - Clausura
|POS
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|OLIMPO
|10
|6
|3
|1
|23
|6
|+17
|21
|2
|ROSARIO PB
|9
|5
|4
|0
|13
|7
|+6
|19
|3
|TIRO FEDERAL
|9
|4
|3
|2
|19
|12
|+7
|15
|4
|COMERCIAL
|10
|4
|3
|3
|13
|18
|-5
|15
|5
|PACÍFICO BB
|10
|2
|5
|3
|8
|8
|0
|11
|6
|SANSINENA
|10
|2
|4
|4
|13
|21
|-8
|10
|7
|PACÍFICO C
|10
|2
|3
|5
|12
|19
|-7
|9
|8
|DUBLIN
|10
|1
|1
|8
|12
|22
|-10
|4
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