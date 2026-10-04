Deportes
Con Messi y Lautaro a la cabeza, todos los goleadores de la era Scaloni en Argentina
Leo, que tendrá la despedida ante Benín, encabeza la tabla de goleadores de la Selección desde el debut del DT -por entonces interino- ante Guatemala en 2018 y el Toro lo sigue de cerca.
La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el primer amistoso después del Mundial 2026 y Lautaro Martínez, quien justamente había marcado el último tanto ante Inglaterra y el primero contra Bolivia, fue el encargado de abrir el partido y consolidarse como el segundo anotador por detrás de Lionel Messi, quien tendrá el próximo 6 de octubre ante Benín su despedida. Repasá los máximos goleadores de la Albiceleste desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador en 2018, en un amistoso frente a Guatemala.
Messi lidera la estadística con 60 goles, luego de marcar ocho goles en los primeros cinco partidos del Mundial. Detrás de Leo aparece Lautaro Martínez, que suma 42 conquistas y tiene solamente por delante en la historia de la Selección a Leo, Gabriel Batistuta (54) y acaba de igualar a Sergio Agüero (42).
En la nómina, que tiene tercero a Julián Alvarez, también aparecen varios nombres curiosos, entre ellos Mauro Icardi, quien supo ser parte de algunos encuentros. Repasá la lista completa de goleadores.
Todos los goleadores de la Selección Argentina en la era Scaloni
Lionel Messi: 60
- 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
- 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
- 20/06/2019: Argentina 1-1 Paraguay (Copa América)
- 15/11/2019: Argentina 1-0 Brasil (Amistoso)
- 18/11/2019: Argentina 2-2 Uruguay (Amistoso)
- 08/10/2020: Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias)
- 03/10/2021: Argentina 1-1 Chile (Eliminatorias)
- 14/06/2021: Argentina 1-1 Chile (Copa América)
- 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
- 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
- 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
- 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 09/09/2021: Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)
- 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
- 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
- 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
- 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
- 05/06/2022: Argentina 5-0 Estonia (Amistoso)
- 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
- 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
- 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
- 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
- 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
- 22/11/2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita (Mundial)
- 26/11/2022: Argentina 2-0 México (Mundial)
- 03/12/2022: Argentina 2-1 Australia (Mundial)
- 09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos (Mundial)
- 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
- 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
- 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
- 23/03/2023: Argentina 2-0 Panamá (Amistoso)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 15/06/2023: Argentina 2-0 Australia (Amistoso)
- 07/09/2023: Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias)
- 17/10/2023: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
- 17/10/2023: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
- 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
- 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
- 09/07/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 14/11/2025: Argentina 2-0 Angola (Amistoso)
- 31/3/2026: Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)
- 09/06/2026: Argentina 2-0 Islandia (Amistoso)
- 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia (Mundial)
- 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia (Mundial)
- 16/06/2026: Argentina 3-0 Argelia (Mundial)
- 22/06/2026: Argentina 1-0 Austria (Mundial)
- 22/06/2026: Argentina 2-0 Austria (Mundial)
- 27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania (Mundial)
- 3/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Mundial)
- 7/07/2026: Argentina 3-2 Egipto (Mundial)
Lautaro Martínez: 42
- 11/10/2018: Argentina 1-0 Irak (Amistoso)
- 22/03/2019: Argentina 1-3 Venezuela (Amistoso)
- 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
- 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
- 23/06/2019: Argentina 2-0 Qatar (Copa América)
- 28/06/2019: Argentina 2-0 Venezuela (Copa América)
- 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
- 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
- 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
- 13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias)
- 17/11/2020: Perú 0-2 Argentina (Eliminatorias)
- 28/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
- 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
- 06/07/2021: Argentina 1-1 Colombia (Copa América)
- 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)
- 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)
- 14/10/2021: Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias)
- 27/01/2022: Chile 1-2 Argentina (Eliminatorias)
- 01/02/2022: Argentina 1-0 Colombia (Eliminatorias)
- 02/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
- 23/09/2022: Argentina 3-0 Honduras (Amistoso)
- 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
- 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
- 14/06/2024: Argentina 4-1 Guatemala (Amistoso)
- 20/06/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
- 25/06/2024: Argentina 1-0 Chile (Copa América)
- 29/06/2024: Argentina 2-0 Perú (Copa América)
- 29/06/2024: Argentina 2-0 Perú (Copa América)
- 14/07/2024: Argentina 1-0 Colombia (Copa América)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 14/11/2024: Paraguay 2-1 Argentina (Eliminatorias)
- 19/11/2024: Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias)
- 4/9/2025: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
- 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
- 14/11/2025: Argentina 2-0 Angola (Amistoso)
- 6/6/2026: Argentina 2-0 Honduras (Amistoso)
- 27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania (Mundial)
- 12/07/2026: Argentina 3-1 Suiza (Mundial)
- 15/07/2026: Argentina 2-1 Inglaterra (Mundial)
- 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso)
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Julián Álvarez: 16
- 29/03/2022: Ecuador 1-1 Argentina (Eliminatorias)
- 27/09/2022: Argentina 3-0 Jamaica (Amistoso)
- 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
- 30/11/2022: Argentina 2-0 Polonia (Mundial)
- 03/12/2022: Argentina 2-1 Australia (Mundial)
- 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
- 13/12/2022: Argentina 3-0 Croacia (Mundial)
- 20/06/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
- 09/07/2024: Argentina 2-0 Canadá (Copa América)
- 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias)
- 5/06/2025: Chile 0-1 Argentina (Eliminatorias)
- 31/3/2026: Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)
- 12/07/2026: Argentina 3-1 Suiza (Mundial)
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Ángel Di María: 11
- 10/07/2021: Brasil 0-1 Argentina (Copa América)
- 12/11/2021: Uruguay 0-1 Argentina (Eliminatorias)
- 27/01/2022: Chile 1-2 Argentina (Eliminatorias)
- 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 01/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
- 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
- 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
- 18/12/2022: Argentina 3-3 Francia (Mundial)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
- 09/06/2024: Argentina 1-0 Ecuador (Amistoso)
Enzo Fernández: 8
- 26/11/2022: Argentina 2-0 México (Mundial)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)
- 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)
- 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias)
- 27/3/2026: Argentina 2-0 Mauritania (Amistoso)
- 7/07/2026: Argentina 3-2 Egipto (Mundial)
- 15/07/2026: Argentina vs. Inglaterra (Mundial)
Alexis Mac Allister: 7
- 30/11/2022: Argentina 2-0 Polonia (Mundial)
- 26/03/2024: Argentina 3-1 Costa Rica (Amistoso)
- 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)
- 25/03/2025: Argentina 3-1 Brasil (Eliminatorias)
- 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
- 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
- 11/07/2026: Argentina 3-1 Suiza (Mundial)
En contra: 6
- 17/11/2018: Isaac Brizuela - Argentina 2-0 México (Amistoso)
- 13/10/2019: Jhon Espinoza - Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
- 14/10/2025: Steven Echeverría - Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
- 31/3/2026: Dominic Chanda - Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)
- 03/07/2026: Diney Borges - Argentina 3-2 Cabo Verde (Mundial)
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Nicolás González: 6
- 12/11/2020: Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias)
- 17/11/2020: Perú 0-2 Argenntina (Eliminatorias)
- 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias)
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)
- 10/09/2024: Colombia 2-1 Argentina (Eliminatorias)
Cristian Romero: 5
- 08/06/2021: Colombia 2-2 Argentina (Eliminatorias)
- 19/06/2023: Indonesia 0-2 Argentina (Amistoso)
- 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)
- 7/07/2026: Argentina 3-2 Egipto (Mundial)
- 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso)
Thiago Almada: 5
- 23/03/2023: Argentina 2-0 Panamá (Amistoso)
- 15/10/2024: Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias)
- 21/03/2025: Uruguay 0-1 Argentina (Eliminatorias)
- 10/06/2025: Argentina 1-1 Colombia (Eliminatorias)
- 09/06/2026: Argentina 3-0 Islandia (Amistoso)
Giovani Lo Celso: 5
- 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)
- 28/06/2019: Argentina 2-0 Venezuela (Copa América)
- 22/03/2024: Argentina 3-0 El Salvador (Amistoso)
- 10/10/2025: Argentina 1-0 Venezuela (Amistoso)
- 27/06/2026: Argentina 3-1 Jordania (Mundial)
Paulo Dybala: 4
- 21/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)
- 06/07/2019: Argentina 2-1 Chile (Copa América)
- 01/06/2022: Argentina 3-0 Italia (Finalissima)
- 05/09/2024: Argentina 3-0 Chile (Eliminatorias)
Leandro Paredes: 4
- 11/09/2019: Argentina 4-0 México (Amistoso)
- 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
- 08/06/2021: Colombia 2-2 Argentina (Eliminatorias)
- 19/06/2023: Indonesia 0-2 Argentina (Amistoso)
Nicolás Otamendi: 4
- 12/10/2023: Argentina 1-0 Paraguay (Eliminatorias)
- 21/11/2023: Brasil 0-1 Argentina (Eliminatorias)
- 10/10/2024: Venezuela 1-1 Argentina (Eliminatorias)
- 31/3/2026: Argentina 5-0 Zambia (Amistoso)
Germán Pezzella: 3
- 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)
- 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
- 15/06/2023: Argentina 2-0 Australia (Amistoso)
Joaquín Correa: 3
- 13/10/2020: Bolivia 1-2 Argentina (Eliminatorias)
- 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)
- 16/11/2022: Argentina 5-0 Emiratos Árabes (Amistoso)
Sergio Agüero: 3
- 23/06/2019: Argentina 2-0 Qatar (Copa América)
- 06/07/2019: Argentina 2-1 Chile (Copa América)
- 18/11/2019: Argentina 2-2 Uruguay (Amistoso)
Giuliano Simeone: 3
- 25/03/2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias)
- 6/6/2026: Argentina 2-0 Honduras (Amistoso)
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Rodrigo De Paul: 2
- 03/07/2021: Argentina 3-0 Ecuador (Copa América)
- 10/10/2021: Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias)
Ángel Correa: 2
- 26/03/2019: Marruecos 0-1 Argentina (Amistoso)
- 02/09/2021: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias)
Lucas Ocampos: 2
- 09/10/2019: Alemania 2-2 Argentina (Amistoso)
- 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
Alejandro Gómez: 2
- 21/06/2021: Argentina 1-0 Paraguay (Copa América)
- 26/06/2021: Argentina 4-1 Bolivia (Copa América)
Gonzalo Montiel: 2
- 28/03/2023: Argentina 7-0 Curazao (Amistoso)
- 14/10/2025: Argentina 6-0 Puerto Rico (Amistoso)
Roberto Pereyra: 2
- 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)
- 08/06/2019: Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso)
Lucas Alario: 2
- 09/10/2019: Alemania 2-2 Argentina (Amistoso)
- 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
Valentín Barco: 2
1. 31/3/2026: Argentina 5-0 Mauritania (Amistoso)
2. 09/06/ 2026: Argentina 1-0 Islandia (Amistoso)
Lisandro Martínez: 2
- 04/07/2024: Argentina 1-1 Ecuador (Copa América)
- 03/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Mundial)
Nico Paz: 2
- 27/3/2026: Argentina 2-0 Mauritania (Amistoso)
- 30/09/2026. Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso)
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Franco Mastantuono: 1
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
Gianluca Prestianni: 1
- 3/10/2026: Argentina 7-0 Burkina Faso (Amistoso)
José Manuel López: 1
- 30/09/2026: Argentina 4-0 Bolivia (Amistoso)
Nicolás Tagliafico: 1
- 12/09/2023: Bolivia 0-3 Argentina (Eliminatorias)
Guido Rodríguez: 1
- 18/06/2021: Argentina 1-0 Uruguay (Copa América)
Nahuel Molina: 1
- 09/12/2022: Argentina 2-2 Países Bajos (Mundial)
Nicolás Domínguez: 1
- 13/10/2019: Argentina 6-1 Ecuador (Amistoso)
Gonzalo Martínez: 1
- 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)
Giovanni Simeone: 1
- 08/09/2018: Argentina 3-0 Guatemala (Amistoso)
Ramiro Funes Mori: 1
- 17/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)
Franco Cervi: 1
- 11/10/2018: Argentina 4-0 Irak (Amistoso)
Mauro Icardi: 1
- 21/11/2018: Argentina 2-0 México (Amistoso)
Fuente: TyC
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