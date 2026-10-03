Dos detenidos por circular en vehículos denunciados como robados

Dos hombres de 37 y 27 años fueron detenidos este sábado, en distintos controles policiales, luego de que se comprobara que los vehículos en los que circulaban tenían pedidos de secuestro activos.

El primer procedimiento ocurrió alrededor de las 6, en Alsina y San Martín, donde personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera interceptó un Peugeot 208 negro conducido por Gabriel Adrián Bernatene, de 37 años.

Según informó la seccional, durante la identificación los efectivos detectaron que el automóvil tenía una cédula verde apócrifa y las chapas patentes adulteradas. Además, al verificar los números de motor y chasis, establecieron que registraba un pedido de secuestro desde el 25 de julio de este año, por un robo a mano armada en La Matanza.

Bernatene fue detenido por encubrimiento y el vehículo quedó secuestrado. El operativo formó parte de los controles de nocturnidad que la Comisaría Primera desarrolla en el macrocentro, en coordinación con la Jefatura Departamental.

El segundo caso se registró alrededor de las 15:45, en Rafael Obligado al 4400. Allí, efectivos del Comando de Patrullas que realizaban tareas preventivas detuvieron la marcha de una motocicleta Bajaj Rouser, conducida por Alexis Braian García, de 27 años.

Al consultar los datos del rodado en el sistema informático, comprobaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 18 de marzo de 2026, en el marco de una causa por hurto de motovehículo, a requerimiento de la Ayudantía Fiscal N.º 12 de Punta Alta.

García fue detenido por encubrimiento y la motocicleta quedó secuestrada. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta, con intervención de la dependencia judicial puntaltense.