Alerta amarilla por tormentas para el martes: cuándo se espera el período de mayor inestabilidad

Bahía Blanca volverá a tener condiciones de inestabilidad este martes 3 de noviembre, con probabilidad de lluvias y tormentas y un alerta amarilla vigente para la ciudad y buena parte de la región. El período de mayor actividad se espera durante la tarde.

Así lo anticipó el meteorólogo Leo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24, quien dijo que las primeras tormentas podrían aparecer de manera aislada durante la madrugada y luego extenderse con el correr de las horas.

“Las tormentas van a empezar siendo muy aisladas en la madrugada, muy dispersas, y se va a ir generalizando un poco más a medida que vaya avanzando el día”, indicó.

El especialista señaló que durante la mañana los fenómenos serían puntuales, mientras que por la tarde aumentará la inestabilidad y podría registrarse alguna tormenta fuerte. De todos modos, aclaró que los eventos de mayor intensidad tendrían más posibilidades de desarrollarse sobre La Pampa y al norte de Bahía Blanca.

La temperatura, en tanto, se mantendrá en valores moderados. La mínima estará entre los 12 y 13 grados, mientras que la máxima se ubicaría cerca de los 20 grados durante la tarde.

El panorama será similar en distintos puntos de la región. Según De Benedictis, Sierra de la Ventana presenta mayores probabilidades de registrar algún fenómeno más intenso, seguida por Bahía Blanca y Monte Hermoso.