Murió un turista argentino en Río de Janeiro

Un turista argentino de 26 años murió este lunes en Río de Janeiro luego de que el ala delta en el que viajaba junto a un instructor se estrellara durante la maniobra de aterrizaje en la playa de São Conrado. El piloto que lo acompañaba también falleció.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita y se dirigían hacia la pista habilitada sobre la playa, uno de los puntos más utilizados para la práctica de vuelo libre en la ciudad brasileña.

De acuerdo con testigos citados por medios locales, durante la aproximación el ala delta descendió por debajo de la trayectoria habitual y chocó contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena. En ese sector existe además un desnivel de aproximadamente 2,5 metros.

Los bomberos recibieron el aviso a las 11:23 y desplegaron distintos equipos de emergencia. Arismendi y Rodrigues dos Santos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, donde ingresaron en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio.

“Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, comunicó la Secretaría Municipal de Salud.

Tras el hecho, las autoridades suspendieron provisoriamente los vuelos en la zona. La investigación quedó a cargo de la comisaría 15 de Gávea, mientras se realizan peritajes sobre el equipo utilizado y se reciben declaraciones de personas que presenciaron el impacto.

José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, declaró ante la Policía que Rodrigues dos Santos tenía alrededor de diez años de experiencia como piloto y desde hacía aproximadamente un año se desempeñaba como instructor, luego de completar la capacitación correspondiente.

También confirmó que se trataba de la primera experiencia de Arismendi en esta actividad. El joven se encontraba de viaje en Río de Janeiro junto a un grupo de amigos, algunos de los cuales también habían decidido realizar vuelos.

Las autoridades buscan ahora determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla técnica, las condiciones de vuelo o una maniobra durante el descenso.

Con información de Infobae