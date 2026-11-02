Un hombre apuñaló a su primo y quedó detenido

Un hombre fue apuñalado tras un enfrentamiento ocurrido en la intersección de Pacífico y Patricios, en Bahía Blanca. Por el hecho, una persona fue detenida.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, la víctima fue identificada como Agustín Silva, quien debió ser trasladado al Hospital Municipal para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Quinta. El presunto agresor fue identificado como Facundo Silva, quien ya se encuentra bajo custodia policial. De acuerdo con la información preliminar, ambos serían primos.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias que originaron el enfrentamiento ni sobre la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.