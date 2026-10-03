Deportes
Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo
El Ciclón tuvo dos goles anulados durante el encuentro.
Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 y quedó como escolta de la Zona A con 21 puntos, a cuatro del líder Instituto. Jeremías Lucco abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que David Martínez amplió la ventaja a los 45’ y David Barbona selló la goleada en el tercer minuto de adición del primer tiempo. Maximiliano Porcel fue una de las figuras del Halcón y aportó dos asistencias.
El Ciclón tuvo dos goles anulados durante el encuentro: el primero a los 18 minutos, cuando buscaba llegar al empate, y el segundo a los 39’. Con la derrota, el Ciclón quedó décimo con 11 unidades, a cinco de Newell’s, que ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs.
Los hinchas de San Lorenzo pudieron ir hasta Florencio Varela porque hubo público visitante y no ocultaron su bronca por este presente, tanto con los jugadores como con los dirigentes.
Fuente: TyC Sports
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