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El gobierno sigue las elecciones brasileñas entre expectativas y tensión diplomática
El Ejecutivo evita anticipar porcentajes y concentra su análisis en las tendencias de las últimas semanas.
El Gobierno argentino considera que Luiz Inácio Lula da Silva será el candidato más votado en las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo, aunque no alcanzaría los votos necesarios para evitar un balotaje con Flávio Bolsonaro. En la Casa Rosada creen que el crecimiento del opositor podría resultar decisivo en esa segunda instancia.
“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, señalaron fuentes oficiales. El Ejecutivo evita anticipar porcentajes y concentra su análisis en las tendencias de las últimas semanas.
La expectativa electoral convive con una relación bilateral deteriorada. Javier Milei volvió a llamar “ladrón” al mandatario brasileño durante una entrevista con el medio francés Le Point y lo acusó de haber intervenido en su contra durante la campaña presidencial de 2023. Esas denuncias no fueron presentadas ante la Justicia.
Las declaraciones generaron malestar en Brasilia. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, expresó una fuente gubernamental brasileña.
El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, permanecerá fuera del país al menos hasta después de los comicios. Su par argentino, Daniel Raimondi, tampoco tiene fecha de regreso a Brasilia. Los contactos diplomáticos continuarán a nivel de encargados de negocios.
Para la jornada electoral, el Ministerio de Seguridad dispuso reforzar la cobertura de las representaciones brasileñas. Hay 13.138 ciudadanos habilitados para votar en Argentina, de los cuales 11.873 podrán hacerlo en Buenos Aires. También habrá mesas en Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Paso de los Libres.
Aunque Milei respalda a Bolsonaro, algunos funcionarios consideran que una victoria del candidato conservador podría disputarle protagonismo regional y acceso preferencial a Estados Unidos. También mencionan una eventual competencia por asistencia financiera.
Sin embargo, esas interpretaciones encuentran límites: el interés estadounidense en Argentina incluye factores geopolíticos vinculados con China y Tierra del Fuego. Además, un gobierno de Bolsonaro mantendría vínculos comerciales con Beijing.
En el Ejecutivo argentino descartan un escenario de violencia: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.
Con información de Infobae
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