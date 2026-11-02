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Publican el padrón provisorio para las elecciones 2027: dónde consultar
En el caso de los jóvenes que se incorporan por primera vez al padrón, podrán verificar si fueron incluidos.
La Cámara Nacional Electoral publicó este lunes el padrón provisorio para las elecciones de 2027, donde se podrá consultar hasta el 30 de noviembre si los datos de los electores son correctos y realizar reclamos por errores u omisiones en los casos que corresponda.
La consulta podrá realizarse a través del sitio web www.padron.gob.ar, donde los ciudadanos deberán revisar si sus datos se encuentran presentados de manera correcta. La respuesta, en este caso, no dispone de información sobre el domicilio de votación.
En el caso de los jóvenes que se incorporan por primera vez al padrón, podrán verificar si fueron incluidos. También se podrá revisar el caso de los electores que no deban figurar en el padrón.
Para proceder con la consulta, se debe colocar el DNI, género y distrito electoral, es decir, la provincia donde tiene domicilio.
"Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones", destacó la Cámara Nacional Electoral en un comunicado. Y agregó que "la participación electoral comienza también con la información. Revisar el padrón es una manera sencilla de contribuir a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto".
Fuente: DIB
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