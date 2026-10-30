Milei apuntó de nuevo contra los periodistas: "Seres cargados de maldad"

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar este viernes a dirigentes políticos y periodistas durante una clase magistral que brindó en la Universidad Torcuato Di Tella ante estudiantes de esa casa de estudios.

Durante su exposición, el mandatario apuntó contra quienes, según afirmó, priorizan el resultado electoral por encima de otras consideraciones. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Milei también renovó sus críticas al periodismo. “Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, expresó al comienzo de la charla. Más adelante vinculó sus diferencias con los medios con la eliminación de la pauta oficial y con cuestiones ideológicas.

El Presidente aprovechó además la presentación para adelantar detalles de su próximo libro, que tendrá como eje “la política como moral”. Según explicó, la obra será publicada en noviembre y estará dividida en tres tomos.

El tercer volumen incluirá una especie de registro de los primeros dos años y medio de gestión. Milei indicó que se tratará de una “bitácora” elaborada durante los primeros 30 meses de gobierno y que contendrá unas 400 páginas.

La actividad estuvo reservada exclusivamente para estudiantes previamente inscriptos. El ingreso a la universidad estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar.

En el interior del establecimiento se realizaron controles con escáneres y se verificaron las listas de asistentes antes del acceso al aula donde se desarrolló la exposición.

La convocatoria generó cuestionamientos entre algunos alumnos que quedaron afuera por no estar registrados. Un grupo manifestó que la visita presidencial debería haber tenido un formato más abierto para permitir una participación más amplia de la comunidad universitaria.

La presentación significó una nueva aparición pública de Milei luego de su discurso en la Fundación Faro, donde también había dedicado fuertes críticas al periodismo.

Con información de La Nación