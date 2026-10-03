El argentino de "Art Attack" reveló cómo se hacían las obras gigantes del programa

El ilustrador Alexiev Gandman, conocido por realizar las obras gigantes del programa “Art Attack”, reveló detalles del trabajo detrás de cámara del programa y contó que preparaba entre 110 y 120 dibujos por temporada para que Disney seleccionara unos 27. También habló de su actividad como autor y docente y recordó su visita a Bahía Blanca.

Su llegada al ciclo tuvo un cambio inesperado: había sido convocado para trabajar como director de arte, pero terminó frente a cámara, pese a que no tenía experiencia actoral.

“Yo empecé a armar las artes gigantes e iba a haber un actor para la parte de cámara. Yo soy ilustrador, me dedico a hacer la parte de dibujo, pero nunca había hecho teatro ni nada. Iba a estar como director de arte del proyecto”, recordó en el programa Irresponsables de La Brújula 24.

Según explicó, los responsables de la producción advirtieron que a los actores les resultaba difícil desarrollar las obras, incluso con asistencia. En cambio, les gustaba cómo trabajaba él y le propusieron asumir el segmento.

Las primeras temporadas requirieron preparación y acompañamiento para desenvolverse ante las cámaras. Además, Gandman no había visto el programa antes de recibir la convocatoria, por lo que comenzó a revisar las emisiones anteriores junto con el equipo.

Cada obra atravesaba varias etapas antes de llegar a la pantalla. Primero presentaba los dibujos; luego, los seleccionados pasaban a los guionistas, que ideaban la situación que daría origen a la creación. Después se buscaba una locación y él definía los materiales que podían encontrarse en ese entorno.

“Cada temporada tenía 27 capítulos y yo hacía cerca de 110 o 120 dibujos, de los cuales Disney elegía 27. Cuando pasábamos a la siguiente temporada, yo trataba de reciclar, así hacía menos. Les decía: ‘Esto no lo eligieron el año pasado’. Pero tenía que hacer todo de nuevo”, relató.

Las grabaciones en exteriores solían extenderse durante unas doce horas, desde la mañana hasta la caída del sol. En estudio, las obras realizadas con azúcar, arena, brillantina u otros materiales podían demandar entre 16 y 17 horas. El resultado que veía el público duraba entre tres y cinco minutos.

“No había drones. Grabábamos con una cámara que estaba puesta en una grúa y nos daba sombra. Entonces, de las once a las tres o cuatro de la tarde no se podía grabar. En ese momento grabábamos la búsqueda de materiales y almorzábamos”, explicó.

Gandman también contó que los segmentos se producían en distintos momentos y que conductores de diferentes países viajaban a los estudios de Munro para grabar sus respectivas versiones.

Aunque el programa amplió su reconocimiento, aseguró que su actividad profesional mantuvo una continuidad. Tiene más de 170 libros publicados y lleva 32 años como docente universitario, una tarea que sostuvo incluso durante las temporadas de grabación.

“Me encantaría seguir haciendo ‘Art Attack’, porque era un programa que disfrutaba, no voy a decir que no. Toda mi vida fui ilustrador, me dedico a hacer libros infantiles y siempre seguí haciendo lo mismo. No cambió mucho mi vida en cuanto a lo que hacía antes”, señaló.

El reconocimiento, dijo, también cambió con los años. Muchos de quienes lo veían durante su infancia hoy son adultos y algunos incluso llegan a sus clases. Recordó que, después de aparecer en televisión, las filas en las ferias del libro comenzaron a reunir a personas que buscaban una foto con él.

Durante la charla mencionó su vínculo con Bahía Blanca y contó que pasó sus últimas vacaciones de verano en Pehuen Co junto con su familia. “Estuve en Bahía Blanca varias veces. El verano estuve de vacaciones en Pehuen Co y pasé por Bahía. Nos encantó a mí y a mi familia, así que es muy probable que repitamos”, expresó.