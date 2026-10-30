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Brasil pidió explicaciones por el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina
La Cancillería del vecino país solicitó precisiones sobre una eventual asistencia oficial durante el traslado del senador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, para solicitar información sobre una eventual participación de funcionarios del gobierno de Javier Milei en la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.
La reunión se realizó el jueves 29 de octubre en la sede diplomática brasileña y tuvo una duración breve. Cortés fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, embajador responsable del Departamento de Mercosur de Itamaraty. Según fuentes diplomáticas citadas por medios brasileños, el objetivo fue recabar datos sobre el recorrido del senador y determinar si existió algún tipo de colaboración oficial durante su paso por territorio argentino.
Bolsonaro había abandonado Brasil el miércoles 28 de octubre y llegó posteriormente a Miami, luego de atravesar Argentina y Ecuador. La información sobre el itinerario fue difundida inicialmente por UOL y luego confirmada por Metrópoles y CNN Brasil.
Desde Itamaraty remarcaron que la convocatoria no tuvo carácter de protesta ni buscó elevar la tensión con Buenos Aires. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió mantener un perfil bajo y evitó que Cortés fuera recibida por las máximas autoridades de la Cancillería. Una fuente explicó que la intención era no transformar el episodio en un “Fla-Flu”, expresión utilizada en Brasil para describir una confrontación directa.
La gestión fue presentada como un mecanismo diplomático habitual para pedir aclaraciones sin aplicar sanciones ni avanzar hacia una ruptura formal. La decisión también responde a la intención del Palacio de Planalto de no agravar simultáneamente sus vínculos con Argentina y Estados Unidos.
El episodio se produce en un contexto de deterioro previo en la relación bilateral. Cortés quedó al frente de la embajada tras la salida del embajador Daniel Raimondi en agosto, cuando ambos países redujeron el nivel de representación diplomática. Esa crisis había estado marcada por los cruces de Milei con Lula y por el respaldo público del Presidente argentino a Flávio Bolsonaro.
La convocatoria constituye, hasta el momento, el primer contacto formal conocido entre ambas cancillerías desde la salida del senador rumbo a Estados Unidos.
Con información de Infobae
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