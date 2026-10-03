Seguinos

Destacada A

ABSA informó que los trabajos avanzan según lo previsto: los detalles del corte y ubicación de cisternas

Varios barrios tienen abastecimiento restringido y desde la madrugada se cortará en una zona más amplia.

| 🕒 4 mins. de lectura.

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó la tarde de este sábado que los trabajos para la instalación de vinculación de la nueva cisterna de agua con el acueducto de salida de la Planta Patagonia avanzan de acuerdo con lo previsto, por lo que se mantienen los horarios de corte del servicio.

Desde la empresas reiteraron que "esta tarea es fundamental para avanzar en la construcción de este reservorio que albergará 30 millones de litros de agua potable y que forma parte de una obra clave como lo es el Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares, ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), significando una importante mejora en el servicio de agua para 300.000 habitantes de la ciudad".

ABSA recordó que desde anoche será interrumpido el suministro para gran parte de la ciudad hasta la finalización de las tareas, momento estimado para el mediodía de mañana domingo, cuando se restituirá de forma paulatina.

Varios barrios mantienen desde la madrugada un abastecimiento restringido, con baja presión, mediante el agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein. Estos sectores incluye a los barrios Patagonia; Millamapu; Aldea Romana; El Nacional; San Agustín; Prensa; Molina Campos; Grünbein; Villa Elena; Villa Gloria; El Polo; San Miguel; Punta Blanca; Palermo; y 12 de Octubre.

La empresa señaló que se puso a disposición 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno, y un camión cisterna de 32.000 litros para asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles (Hospitales, Centros de Salud, Geriátricos y Salas Médicas).

Además, están dispuestas cisternas fijas para el abastecimiento de agua a granel en los siguientes puntos:

  • General Cerri:
  • Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395
  • Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre
  • Barrio Maldonado:
  • Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523
  • Barrio San Agustín:
  • Cortalezzi y Bermúdez
  • Barrio Portal del Este:
  • Indio Aucas y Rafael Obligado
  • Fragata Sarmiento y El Faro
  • Fragata Sarmiento y Las Tuyas
  • Los Chajaes y El Caldën
  • Barrio Tierras Argentinas:
  • Comedor Génesis Pampa Central 3300
  • Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600
  • Calle Eva Perón al 3100
  • Interna 2 3900
  • Barrio Costa Blanca:
  • Guiraldes 2700
  • Barrio Paihuén:
  • Estanislao López y Karacachoff
  • Barrio Parque Norte:
  • Calle Derqui en la plaza
  • Aldea Romana:
  • El Boyero 2000
  • Villa Harding Green:
  • Corina Parral 3600
  • Club Harding Green, en Borghino 3908
  • Los Chañares:
  • Vieytes y Los Picaflores
  • Barrio El Nacional:
  • Pilmaiquén y Remedios de Escalada
Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas