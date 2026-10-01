Le robaron la moto a punta de cuchillo y después le pidieron dinero para devolvérsela

Un joven de 20 años fue víctima de un violento robo en Tres Arroyos y, horas después, recibió un mensaje inesperado: uno de los presuntos autores lo contactó para ofrecerle la devolución de su moto a cambio de dinero.

El episodio comenzó el 27 de septiembre, alrededor de las 20, en el sector del Parque Cabañas, sobre avenida Libertad al 2300. Según la denuncia, la víctima se encontraba en el lugar cuando llegó un Volkswagen Bora oscuro. Del vehículo descendieron dos jóvenes y, tras amenazarlo con un cuchillo, le sustrajeron una Honda Tornado.

Pero la historia no terminó allí.

Después del robo, uno de los sospechosos habría comenzado a comunicarse con el damnificado a través de redes sociales. De acuerdo con la información policial, además de intimidarlo, le propuso devolverle la motocicleta si entregaba dinero.

La víctima no accedió y denunció la maniobra.

Poco después, la moto apareció abandonada en un descampado y fue recuperada por personal policial. A partir de allí, efectivos del GTO de la Comisaría Primera de Tres Arroyos profundizaron la investigación con tareas de campo y lograron identificar a los presuntos autores.

Uno de ellos sería Francisco Paredes, de 25 años, señalado además como propietario del Volkswagen Bora presuntamente utilizado durante el robo. El segundo involucrado es un adolescente de 16 años.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía del Joven de Tres Arroyos solicitó medidas judiciales y el Juzgado de Garantías del Fuero Juvenil ordenó allanamientos y las detenciones de ambos sospechosos.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de Belgrano al 5000, donde fue detenido Paredes. Durante el operativo, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora dominio FMZ-142, que habría sido utilizado durante el hecho, además de un iPhone 11 y un teléfono Samsung.

El segundo allanamiento se concretó en el domicilio del adolescente. Allí fue secuestrado un iPhone 16 que, según los investigadores, era utilizado por el menor. El joven de 16 años también fue detenido y se dispuso su traslado a un instituto de la ciudad de Azul.

La investigación continúa por robo agravado, extorsión y coacción.