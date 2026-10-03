Lourdes Sánchez y "el Chato" Prada se separaron después de 16 años de relación

Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada pusieron fin a su relación después de 16 años juntos y un hijo en común, Valentín.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde contó que la pareja atravesaba una crisis desde hacía tiempo y que la ruptura terminó concretándose en las últimas semanas. Mientras el conductor brindaba detalles al aire, la propia Lourdes Sánchez se comunicó con él y explicó cómo vive este momento.

“Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen”, expresó. Además, aseguró que desde hacía años intentaban recomponer el vínculo, aunque finalmente la relación llegó a su fin. “Se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, sostuvo.

De Brito aseguró, por otra parte, que detrás de la separación habría una presunta infidelidad y vinculó a la bailarina con un joven de 27 años de Corrientes.

Según la versión difundida en el programa, se trataría de Fran Liotta, un rugbier relacionado con el ámbito empresarial correntino, con quien Sánchez mantendría un vínculo desde hace algunos meses. La bailarina, sin embargo, no confirmó públicamente esa versión.

El conductor contó además que habló personalmente con Prada antes de hacer pública la noticia y aseguró haberlo visto afectado por la situación.

La separación pone fin a una relación que comenzó hace 16 años y que atravesó distintas crisis a lo largo del tiempo. Incluso en otras oportunidades habían surgido rumores de ruptura e infidelidades que ambos terminaron desmintiendo.

La pareja tiene un hijo en común, Valentín, y todavía en agosto se había mostrado reunida en familia durante la Primera Comunión del niño. Esta vez, sin embargo, Sánchez confirmó que la separación es definitiva y dejó en claro que el desgaste llevaba tiempo.

De esta manera, una de las parejas más conocidas del ambiente televisivo argentino cerró una historia de más de una década, mientras empiezan a conocerse distintas versiones sobre las circunstancias que llevaron a la ruptura.