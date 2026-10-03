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Dos motociclistas hospitalizados tras choques en el centro
Los siniestros viales ocurrieron cerca del mediodía y las víctimas fueron trasladadas a distintos centros médicos.
Dos personas que conducían moto fueron internadas este sábado tras accidente separados, ocurridos en la zona del centro y macrocentro de la ciudad cerca del mediodía.
En uno de los incidentes un motociclista de 20 años resultó herido este sábado, alrededor del mediodía, tras un choque con un automóvil en la esquina de Alvarado y Rodríguez. Fue trasladado al Hospital Municipal, consciente y sin riesgo de vida, según informó la Policía.
Por causas que se investigan, el hombre identificado como Lautaro Ramborger, quien iba al mando de una Benelli 302S, colisionó contra un Ford Fiesta conducido por Juan Sebastián Mitilli, de 22 años, quien resultó ileso.
Personal de Tránsito Urbano realizó un test de alcoholemia al conductor del Fiesta, que arrojó resultado negativo.
En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Segunda, Defensa Civil y una ambulancia. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas para determinar las circunstancias del choque.
En el otro accidente ocurrido durante el mediodía, una mujer de 54 años resultó herida al protagonizar un choque con un automóvil en la esquina de Beruti y Fitz Roy. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada al Hospital Municipal, consciente y sin riesgo de vida.
Según informó la Policía, Verónica Garay circulaba en su moto eléctrica por Beruti en sentido ascendente y, al doblar hacia Fitz Roy, se produjo la colisión con un Toyota Corolla conducido por Jorge Alejandro Otey, de 58 años.
Personal de Tránsito realizó un control de alcoholemia al conductor del automóvil, que arrojó resultado negativo. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Local, Defensa Civil, agentes de Tránsito y una ambulancia. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Primera, con intervención de la UFIJ N°1.
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