Dos detenidos por robarle la mochila a un ciego y salir corriendo

Indignación causó un hecho policial por el cual dos hombres terminaron detenidos durante la madrugada de este viernes acusados de robarle distintas pertenencias a una persona no vidente que se encontraba en situación de calle, en la zona de avenida Colón y Vieytes.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:05, cuando personal de la Policía Local fue alertado sobre el robo de una campera marrón, una mochila negra con vivos verdes, un bastón para no videntes y un teléfono celular Samsung A11.

De acuerdo con la información policial, los sospechosos escaparon por calle Moreno en sentido ascendente, pero fueron interceptados poco después en la esquina con Almafuerte.

Allí, los efectivos aprehendieron a un sujeto de 26 años, y a otro de 28. Según se informó, ambos tenían en su poder los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Los aprehendidos y las pertenencias recuperadas fueron trasladados a la Comisaría Segunda. En la causa interviene la UFIJ N.º 15.