Detienen al actor puntaltense Maxi Ghione por privación de la libertad y amenazas

El actor Maximiliano Ghione, de fuertes raíces en Punta Alta, fue detenido este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad santafesina de Lehmann, en el marco de una investigación por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

La causa que derivó en su detención se inició a partir de la denuncia de un trabajador sexual, quien aseguró que había sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y que, durante el encuentro, habría sido retenido contra su voluntad.

A partir de esa presentación, el fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Sunchales, ordenó una serie de medidas, entre ellas el allanamiento en la casa de Lehmann. Durante el operativo, los investigadores encontraron y secuestraron armas de fuego, que serán peritadas e incorporadas al expediente.

Maxi Ghione se fue a un pueblo del interior chiquito y aislado de todo para "sanar" de su EPOC y vaya a saber de qué más y terminó detenido, envuelto en un escándalo con un escort y complicado por el uso de armas y drogas... Lo más alejado que existe del concepto de sanar. #LAM pic.twitter.com/ZQV1snGkB8 — 🅼🅸🆁🅰🅽🅳🅰 🆅. ♐ (@MirandaV14Ok) September 30, 2026

Tras el procedimiento, el actor fue trasladado a Rafaela y quedó a disposición de la Justicia. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar la eventual responsabilidad de Ghione en los hechos denunciados.

Ghione, nacido en 1973, desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Participó de producciones como “Montecristo”, “Casi Ángeles” y “La 1-5/18”, además de películas como “Aterrados”, “Roma” y “Cenizas del paraíso”. En los últimos años se había alejado de Buenos Aires para instalarse en Lehmann, cerca de Rafaela, donde también incursionó en la gastronomía con la apertura de un bodegón.

El actor siempre reivindicó especialmente su infancia en Coronel Rosales. En una entrevista con un medio puntaltense aseguró que sus mejores recuerdos pertenecen a aquella etapa y mencionó, además de Punta Alta, a Pehuen Co, la Base Naval Puerto Belgrano, Arroyo Pareja y Villa del Mar como lugares ligados a sus raíces.

El propio Ghione contó en una entrevista que se crió en Punta Alta hasta los 8 años, ciudad con la que siempre mantuvo una fuerte identificación. “Me llevaron a nacer a Bahía Blanca, pero yo soy puntaltense”, expresó años atrás, al recordar que vivió en Espora al 500 y asistió a la Escuela Nº 23.