Altense venció a San Lorenzo y 9 de Julio ganó un duelo clave en la Liga Plata

Altense superó como local a San Lorenzo por 77-71 en una nueva fecha de la Liga Bahiense de Plata, que transita el tramo final de la fase regular. El Naranja llegó a esta jornada con el primer puesto asegurado, mientras que el elenco de Punta Alta busca sostenerse como escolta de cara a los playoffs.

En el Damiani, 9 de Julio venció a Sportivo por 83-70 y se quedó con un cruce importante entre dos equipos que comenzaron la programación separados por apenas medio punto.

Ateneo derrotó como visitante a La Falda por 80-63 y Comercial también ganó fuera de casa: se impuso a Velocidad por 79-56.

Bahía Basket, en tanto, superó a Espora por 80-73 en Punta Alta. El encuentro entre El Nacional y Argentino fue suspendido.

La fase regular se cerrará el viernes 9 con los partidos Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, Argentino-Altense, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.