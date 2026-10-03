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Altense venció a San Lorenzo y 9 de Julio ganó un duelo clave en la Liga Plata
El escolta derrotó 77-71 al equipo que ya aseguró el N°1, mientras que el conjunto del Damiani superó a Sportivo. También ganaron Ateneo, Comercial y Bahía Basket.
Altense superó como local a San Lorenzo por 77-71 en una nueva fecha de la Liga Bahiense de Plata, que transita el tramo final de la fase regular. El Naranja llegó a esta jornada con el primer puesto asegurado, mientras que el elenco de Punta Alta busca sostenerse como escolta de cara a los playoffs.
En el Damiani, 9 de Julio venció a Sportivo por 83-70 y se quedó con un cruce importante entre dos equipos que comenzaron la programación separados por apenas medio punto.
Ateneo derrotó como visitante a La Falda por 80-63 y Comercial también ganó fuera de casa: se impuso a Velocidad por 79-56.
Bahía Basket, en tanto, superó a Espora por 80-73 en Punta Alta. El encuentro entre El Nacional y Argentino fue suspendido.
La fase regular se cerrará el viernes 9 con los partidos Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, Argentino-Altense, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.
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