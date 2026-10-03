Desesperado por goles, San Lorenzo visita a Defensa y Justicia

San Lorenzo volverá al ruedo este sábado, dos semanas después de la dura derrota con Boca en el Nuevo Gasómetro que le valió muchas críticas a Rubén Darío Insúa en apenas su segunda presentación desde su vuelta a Boedo. “Ese partido el rival nos superó técnica y físicamente”, sorprendió el DT en una improvisada rueda de prensa, poniendo el foco en los jugadores antes del choque con Defensa y Justicia a las 14:45 en Florencio Varela con televisación de ESPN Premium.

El Ciclón acumula un punto de seis posibles con el Gallego en el banco y se alejó de los puestos de clasificación a octavos de final en la zona A del Clausura. Con 11, quedó a cinco del último en clasificarse, Newell’s, que enfrentará desde las 17 como local a Lanús, también con 16 unidades. Televisará TNT Sports.

Por lo pronto, la principal dificultad de San Lorenzo en el semestre es la falta de gol: suma apenas cuatro en diez fechas del campeonato, los últimos dos marcados por Alexis Cuello y Facundo Farías, quienes fueron reemplazados por Insúa antes de la hora de juego contra Boca. Este sábado no la tendrá para nada fácil ya que Defensa y Justicia viene siendo una garantía como local. Allí sumo 13 de sus 18 puntos, con cuatro triunfos -racha actual- y un empate.

A las 17 también estarán jugando Atlético Tucumán (13 puntos) y Barracas Central (12) en un duelo de dos que por ahora se están quedando afuera de los playoffs en la zona B. Televisará ESPN Premium.

Vale recordar que lo tempranero de los horarios es por el amistoso programado para las 21 entre Argentina y Burkina Faso, en cancha de River.

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Joaquín Gil



17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: José Díaz

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga



17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Julio Fernández



17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Diego Romero



19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Nelson Sosa



21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Belén Bevilacqua



19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato



19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Lucas Cavallero



21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

Miércoles 14 de octubre

19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)

(Árbitros a designar)

Fuente: Página 12