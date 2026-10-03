Deportes
Desesperado por goles, San Lorenzo visita a Defensa y Justicia
Insúa necesita un buen resultado para no complicar más su incipiente ciclo. A las 17, Newell’s-Lanús y Atlético-Barracas.
San Lorenzo volverá al ruedo este sábado, dos semanas después de la dura derrota con Boca en el Nuevo Gasómetro que le valió muchas críticas a Rubén Darío Insúa en apenas su segunda presentación desde su vuelta a Boedo. “Ese partido el rival nos superó técnica y físicamente”, sorprendió el DT en una improvisada rueda de prensa, poniendo el foco en los jugadores antes del choque con Defensa y Justicia a las 14:45 en Florencio Varela con televisación de ESPN Premium.
El Ciclón acumula un punto de seis posibles con el Gallego en el banco y se alejó de los puestos de clasificación a octavos de final en la zona A del Clausura. Con 11, quedó a cinco del último en clasificarse, Newell’s, que enfrentará desde las 17 como local a Lanús, también con 16 unidades. Televisará TNT Sports.
Por lo pronto, la principal dificultad de San Lorenzo en el semestre es la falta de gol: suma apenas cuatro en diez fechas del campeonato, los últimos dos marcados por Alexis Cuello y Facundo Farías, quienes fueron reemplazados por Insúa antes de la hora de juego contra Boca. Este sábado no la tendrá para nada fácil ya que Defensa y Justicia viene siendo una garantía como local. Allí sumo 13 de sus 18 puntos, con cuatro triunfos -racha actual- y un empate.
A las 17 también estarán jugando Atlético Tucumán (13 puntos) y Barracas Central (12) en un duelo de dos que por ahora se están quedando afuera de los playoffs en la zona B. Televisará ESPN Premium.
Vale recordar que lo tempranero de los horarios es por el amistoso programado para las 21 entre Argentina y Burkina Faso, en cancha de River.
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Joaquín Gil
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Julio Fernández
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Nelson Sosa
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)
Fuente: Página 12
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