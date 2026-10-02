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La Liga Plata entra en zona de definiciones

La décima y penúltima fecha se jugará esta noche y puede dejar armados los cruces para la próxima instancia.

| 🕒 2 mins. de lectura.
Foto: prensa ABB

La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche una fecha clave, con varios equipos buscando acomodarse de cara al cierre de la fase regular.

San Lorenzo, que ya aseguró el N°1, visitará a Altense, escolta y con chances de sostener ese lugar pensando en los playoffs.

En el Damiani, 9 de Julio y Sportivo protagonizarán otro cruce fuerte: están separados por apenas medio punto y ambos intentarán subir un escalón en la tabla.

Además jugarán El Nacional-Argentino, Ateneo-La Falda, Comercial-Velocidad y Bahía Basket-Espora.

La fase regular se cerrará el viernes 9 con estos partidos: Comercial-La Falda, Ateneo-El Nacional, Argentino-Altense, San Lorenzo-Espora, Bahía Basket-9 de Julio y Sportivo-Velocidad.

La programación de hoy

  • 21:00: Altense-San Lorenzo.
  • 21:00: 9 de Julio-Sportivo.
  • 21:00: El Nacional-Argentino.
  • 21:00: Ateneo-La Falda.
  • 21:00: Comercial-Velocidad.
  • 21:30: Espora-Bahía Basket.
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