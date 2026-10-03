Colapinto, optimista pese a largar 21° en el GP de Bahréin: “Se puede remontar”

Franco Colapinto terminó conforme con buena parte del trabajo realizado este sábado en Sepang y, aunque deberá largar desde el 21° puesto en el Gran Premio de Bahréin, dejó en claro que su objetivo será avanzar desde el fondo del pelotón.

El piloto argentino había conseguido el 15° lugar en la clasificación, después de superar la Q1 y quedar eliminado en la segunda tanda. Sin embargo, las penalizaciones que arrastra lo harán retroceder hasta la penúltima posición de la grilla.

Después de bajarse del Alpine, Colapinto explicó que buena parte de la estrategia del equipo estuvo condicionada desde el inicio del fin de semana por esa situación.

“Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana. Tengo muchas cosas para elegir, tengo duras, medias, blandas. Tengo de todo”, señaló en declaraciones a ESPN.

El argentino remarcó que Alpine trabajó especialmente en función del domingo y que el objetivo será aprovechar el material disponible para intentar recuperar posiciones.

“Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera, intentaremos ir para adelante y avanzar, que es el objetivo que tenemos”, sostuvo.

Colapinto también reconoció que el rendimiento del auto no fue el mismo que había mostrado pocas horas antes durante la tercera práctica libre.

“La FP3 fue muy buena, fue el primer momento del fin de semana que hice vuelta rápida. Ahí estuvimos bastante fuertes. Después en Qualy el auto se sintió un poco peor”, analizó.

En ese sentido, reveló que el equipo había realizado modificaciones sobre el A526 antes de la clasificación debido a algunos inconvenientes detectados.

“Hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios de último minuto por unos problemas que tuvimos, pero ojalá que mañana tengamos buen ritmo como demostramos en las prácticas libres e ir para adelante”, agregó. Carburando

"LO QUE ESPERÁBAMOS ERA GUARDAR UN PAR DE GOMAS PARA MAÑANA. INTENTAREMOS MAXIMIZAR EL RITMO DEL AUTO". Franco Colapinto habló sobre la estrategia que utilizará para la carrera.



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Más allá de comenzar prácticamente desde el fondo, el piloto de Pilar considera que las características de Sepang pueden ofrecer oportunidades para recuperar terreno.

“Se puede remontar. Es una pista en la que hay muchas frenadas y degradación, y con las rectas largas ayuda a generar un poco de sobrepaso. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante”, afirmó.

El argentino había marcado 1m37s179 en la Q1, apenas cinco milésimas más lento que su compañero Pierre Gasly, y consiguió avanzar a la segunda instancia. En la Q2 no pudo completar una vuelta que le permitiera mejorar y quedó 15°.

De todos modos, su posición definitiva será la 21ª debido a una sanción acumulada de 15 lugares: cinco corresponden al accidente protagonizado en Azerbaiyán y los otros diez al cambio de componentes de la unidad de potencia realizado por Alpine este fin de semana.

La apuesta del equipo quedó así claramente orientada hacia la carrera: conservar neumáticos, preparar el auto para tandas largas y tratar de sacar provecho del elevado desgaste que presentó el asfalto de Sepang durante todo el fin de semana.

El Gran Premio de Bahréin, que excepcionalmente se disputa en Malasia, comenzará este domingo a las 4 de la madrugada de Argentina. Max Verstappen largará desde la pole position, seguido por Lewis Hamilton, mientras que Colapinto deberá iniciar una carrera de recuperación desde la penúltima fila.