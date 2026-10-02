Boca goleó a Unión con un doblete de Flores y estiró su invicto

Boca venció este viernes por 3-0 a Unión en la Bombonera, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo abrió el marcador y Leonel Flores, quien ingresó en el segundo tiempo, convirtió los dos tantos restantes para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La apertura llegó a los 22 minutos de la etapa inicial. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre y Di Lollo conectó de cabeza para poner en ventaja al local.

Unión tuvo una oportunidad para igualar a través de Ignacio Malcorra, cuyo remate quedó en manos de Leandro Brey. Boca también generó situaciones para ampliar la diferencia, con llegadas de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, aunque se fue al descanso con un gol de ventaja.

En el complemento, el Xeneize volvió a acercarse con un disparo de Alan Velasco y un cabezazo de Ascacíbar. A los 15 minutos, Arruabarrena mandó a la cancha a Flores en reemplazo de Sebastián Villa.

El juvenil terminó de resolver el encuentro en el tramo final. A los 38 minutos marcó el segundo con un remate junto al palo izquierdo y, a los 47, volvió a definir con un derechazo para establecer el resultado definitivo. Así cerró una semana que también incluyó su debut con la Selección Argentina.

Con esta victoria, Boca alcanzó los 20 puntos y se ubicó segundo en la Zona A, por mejor diferencia de gol que Vélez, que todavía debe disputar su partido. El líder es Instituto, con 25 unidades, tras vencer por 4-1 a Independiente en Avellaneda. Unión quedó noveno, con 13.

En la próxima fecha, Boca visitará el viernes a Instituto en un cruce entre los primeros de la zona. Ese mismo día, el conjunto santafesino recibirá a Defensa y Justicia.

Con información de TyC Sports