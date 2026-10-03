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Revelan cuáles son los nueve objetos que conviene dejar apoyados sobre la heladera
El calor que desprende el electrodoméstico, las vibraciones y la falta de ventilación pueden afectar alimentos, medicamentos y otros elementos de uso cotidiano.
La parte superior de la heladera suele convertirse en un espacio extra de almacenamiento dentro de la cocina. Sin embargo, especialistas advierten que no todos los objetos deberían colocarse allí, ya sea por cuestiones de conservación, limpieza o seguridad.
Uno de los principales problemas es el calor que genera el propio electrodoméstico, que puede modificar las condiciones de conservación de determinados productos. A eso se suman las vibraciones que se producen al abrir y cerrar la puerta y la necesidad de mantener despejadas las zonas de ventilación.
Entre los elementos que se recomienda evitar aparecen las frutas y verduras, ya que una temperatura más elevada puede acelerar su deterioro y favorecer la aparición de moho. La duración de cada alimento depende de sus propias necesidades de temperatura y humedad.
También conviene buscar otro lugar para los frascos de vidrio. Las pequeñas vibraciones de la heladera pueden provocar que se deslicen y, al estar ubicados a cierta altura, una eventual caída puede terminar en una rotura o accidente.
El pan y los productos de panadería tampoco encuentran allí el mejor sitio. La parte superior del equipo puede alcanzar temperaturas superiores a las del resto de la cocina, por lo que una panera o un lugar fresco y seco resulta más adecuado para conservarlos.
Otro de los objetos que suelen acumularse son los rollos o paquetes de papel. Además de ocupar bastante espacio, quedan expuestos al polvo y a la grasa propia de la cocina, mientras que retirarlos desde una posición elevada puede resultar incómodo.
Especial atención requieren los medicamentos y suplementos. Los especialistas señalan que deben respetarse siempre las condiciones de almacenamiento que figuran en el envase o prospecto, particularmente en aquellos productos sensibles a la temperatura y la humedad.
Las plantas tampoco son necesariamente una buena alternativa decorativa para ese sector. El calor puede secar más rápidamente la tierra, mientras que la altura dificulta el riego y no siempre garantiza la cantidad de luz que necesita cada especie.
En la lista aparecen además los libros de cocina, papeles y recetarios. Más allá del deterioro que pueden sufrir, si caen detrás del electrodoméstico o bloquean alguna salida de ventilación pueden generar inconvenientes.
Lo mismo ocurre con los pequeños electrodomésticos, como licuadoras o batidoras. Por su peso y por la dificultad para manipularlos desde arriba, los especialistas aconsejan colocarlos en alacenas, estantes bajos o superficies firmes.
Finalmente, se desaconseja dejar botellas con bebidas alcohólicas. Además de que el calor no resulta conveniente para su conservación, las vibraciones pueden hacer que un envase se desplace y termine cayendo o derramándose.
En términos generales, la recomendación es mantener despejada la parte superior de la heladera, principalmente de objetos pesados, frágiles, con líquidos o sensibles al calor, y respetar siempre las indicaciones de ventilación establecidas por el fabricante del electrodoméstico.
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