Villa Bordeu abre sus puertas para una nueva edición de la tradicional Exposición Rural

La tradicional Exposición Rural de Villa Bordeu ya está en marcha y vuelve a convocar a productores, expositores y familias de Bahía Blanca y toda la región.

La 142° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria se realiza desde este jueves 1 y hasta el lunes 5 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, ubicado sobre la Ruta 33, a la altura del kilómetro 8,5.

“Está considerada como una de las mejores exposiciones a nivel interior del país. Eso nos reconforta, nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando”, destacó Facundo Olavarría, gerente de la entidad organizadora, en diálogo con La Brújula 24.

La apertura comercial marca el comienzo de las jornadas de mayor movimiento dentro del predio, donde se espera una importante concurrencia durante todo el fin de semana largo.

Olavarría señaló que la cantidad de visitantes está estrechamente vinculada con las condiciones meteorológicas, aunque habitualmente la muestra reúne entre 30 mil y 35 mil personas.

“Contamos obviamente a los expositores que asisten a la muestra de Bahía Blanca y toda la región, y también de otras provincias como La Pampa, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos y Corrientes”, explicó.

Ante el fuerte movimiento vehicular previsto para estos días, la organización trabajó junto a la Guardia Urbana para ordenar los accesos y evitar cruces entre autos y camiones.

Quienes lleguen por Sixto Laspiur, desde la zona de Alem o El Cholo, encontrarán un camino alternativo señalizado. El recorrido continuará por Petrona Heguilor hasta reincorporarse a la Ruta 35 para ingresar por el acceso de la ex arcada.

En tanto, quienes arriben por Don Bosco deberán acceder por el sector del Automóvil Club.

“La idea es que no haya un cruce de autos y camiones y tratar de aliviar un poco el tránsito, que en estos días se agolpa muchísimo”, indicó Olavarría.

La programación incluye una fuerte presencia de la actividad ganadera, con las tradicionales juras de clasificación previstas para viernes y sábado, jornadas en las que se definirán los grandes campeones de las distintas razas.

Además, habrá propuestas destinadas especialmente a las familias y a los más chicos.

“Tenemos el desfile de destrezas criollas, granjas temáticas con chivos, cabritas, llamas y vacas lecheras para que los niños puedan descubrir un poco lo que es el atractivo del campo”, detalló el gerente.

A eso se suma un colectivo educativo que estará disponible hasta el lunes. Se trata de un aula temática destinada a mostrar las diferentes actividades vinculadas con el sector agropecuario.

De esta manera, Villa Bordeu vuelve a convertirse durante cinco días en uno de los principales puntos de encuentro del campo, la producción y el comercio regional, en una exposición que ya lleva 142 ediciones y conserva su lugar entre las muestras rurales más importantes del interior del país.