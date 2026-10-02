Deportes
Sorpresa en la casa de Leandro Paredes: qué pasó durante la madrugada
El capitán de Boca vivió un episodio en su vivienda de Canning durante las primeras horas del jueves.
La casa de Leandro Paredes, capitán y una de las figuras de Boca, fue escenario de un episodio durante la madrugada de este jueves en el country Saint Thomas Este-Oeste, ubicado en Canning.
La situación generó la intervención de una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que se trasladó hasta el barrio privado para controlar lo ocurrido.
Según trascendió, se había iniciado un incendio en la parte superior de la propiedad, aparentemente a raíz de una batería. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas antes de que se propagaran hacia otros ambientes de la vivienda.
Afortunadamente, no hubo personas heridas y el episodio no pasó a mayores. Finalmente, todo quedó bajo control y solo se trató de un momento de preocupación para el entorno del futbolista.
Paredes, por su parte, tiene previsto ser titular esta noche cuando Boca reciba a Unión en la Bombonera, por la undécima fecha del Torneo Clausura.
Fuente: Diario Panorama
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