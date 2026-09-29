San Lorenzo venció a El Nacional y se aseguró el N°1 de la Liga Plata

San Lorenzo cumplió con su objetivo y se aseguró el N°1 de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, luego de vencer este martes a El Nacional por 81 a 74 y extender su invicto a nueve triunfos en el segundo tramo.

El Naranja llegaba a la jornada como líder y sabía que un triunfo le permitía quedarse definitivamente con el primer lugar. Además, recibió una ayuda extra de Bahía Basket, que derrotó a Altense por 76 a 71.

De esta manera, San Lorenzo confirmó su posición de privilegio en la recta final de la etapa clasificatoria y afrontará las fechas restantes sin riesgo de perder el primer puesto.

La jornada tuvo además una ajustada victoria de Sportivo sobre Comercial por 75 a 73, en uno de los encuentros más parejos de la noche.

Por su parte, Ateneo superó a Velocidad por 76 a 62, mientras que 9 de Julio se impuso con amplitud ante Espora por 93 a 54.

La diferencia más importante de la fecha se registró en cancha de Argentino, que derrotó a La Falda por 116 a 65.

Con la fase regular entrando en sus últimas jornadas, la pelea continúa por el resto de las posiciones. Del 1° al 6° avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 7° y el 10° puesto disputarán el play-in. Los conjuntos que terminen 11° y 12° deberán jugar por la permanencia.