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San Lorenzo venció a El Nacional y se aseguró el N°1 de la Liga Plata

El Naranja ganó 81-74 y confirmó el primer puesto de la fase regular. Altense, su escolta, cayó ante Bahía Basket.

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San Lorenzo cumplió con su objetivo y se aseguró el N°1 de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, luego de vencer este martes a El Nacional por 81 a 74 y extender su invicto a nueve triunfos en el segundo tramo.

El Naranja llegaba a la jornada como líder y sabía que un triunfo le permitía quedarse definitivamente con el primer lugar. Además, recibió una ayuda extra de Bahía Basket, que derrotó a Altense por 76 a 71.

De esta manera, San Lorenzo confirmó su posición de privilegio en la recta final de la etapa clasificatoria y afrontará las fechas restantes sin riesgo de perder el primer puesto.

La jornada tuvo además una ajustada victoria de Sportivo sobre Comercial por 75 a 73, en uno de los encuentros más parejos de la noche.

Por su parte, Ateneo superó a Velocidad por 76 a 62, mientras que 9 de Julio se impuso con amplitud ante Espora por 93 a 54.

La diferencia más importante de la fecha se registró en cancha de Argentino, que derrotó a La Falda por 116 a 65.

Con la fase regular entrando en sus últimas jornadas, la pelea continúa por el resto de las posiciones. Del 1° al 6° avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 7° y el 10° puesto disputarán el play-in. Los conjuntos que terminen 11° y 12° deberán jugar por la permanencia.

Liga Bahiense de Básquetbol - Plata
Pos. Equipo PG-PP Pts.
San Lorenzo 18-2 28
Altense 14-6 24,5
9 de Julio 14-6 24
Sportivo 13-7 23,5
Comercial 13-7 23,5
El Nacional 10-10 22,5
Argentino 10-10 22
Ateneo 8-12 20,5
Bahía Basket 7-13 20,5
10º Velocidad 8-12 19,5
11º La Falda 3-17 16,5
12º Espora 2-18 16
PG: partidos ganados · PP: partidos perdidos.
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