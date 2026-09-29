Deportes
San Lorenzo venció a El Nacional y se aseguró el N°1 de la Liga Plata
El Naranja ganó 81-74 y confirmó el primer puesto de la fase regular. Altense, su escolta, cayó ante Bahía Basket.
San Lorenzo cumplió con su objetivo y se aseguró el N°1 de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, luego de vencer este martes a El Nacional por 81 a 74 y extender su invicto a nueve triunfos en el segundo tramo.
El Naranja llegaba a la jornada como líder y sabía que un triunfo le permitía quedarse definitivamente con el primer lugar. Además, recibió una ayuda extra de Bahía Basket, que derrotó a Altense por 76 a 71.
De esta manera, San Lorenzo confirmó su posición de privilegio en la recta final de la etapa clasificatoria y afrontará las fechas restantes sin riesgo de perder el primer puesto.
La jornada tuvo además una ajustada victoria de Sportivo sobre Comercial por 75 a 73, en uno de los encuentros más parejos de la noche.
Por su parte, Ateneo superó a Velocidad por 76 a 62, mientras que 9 de Julio se impuso con amplitud ante Espora por 93 a 54.
La diferencia más importante de la fecha se registró en cancha de Argentino, que derrotó a La Falda por 116 a 65.
Con la fase regular entrando en sus últimas jornadas, la pelea continúa por el resto de las posiciones. Del 1° al 6° avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos ubicados entre el 7° y el 10° puesto disputarán el play-in. Los conjuntos que terminen 11° y 12° deberán jugar por la permanencia.
|Pos.
|Equipo
|PG-PP
|Pts.
|1º
|San Lorenzo
|18-2
|28
|2º
|Altense
|14-6
|24,5
|3º
|9 de Julio
|14-6
|24
|4º
|Sportivo
|13-7
|23,5
|4º
|Comercial
|13-7
|23,5
|6º
|El Nacional
|10-10
|22,5
|7º
|Argentino
|10-10
|22
|8º
|Ateneo
|8-12
|20,5
|8º
|Bahía Basket
|7-13
|20,5
|10º
|Velocidad
|8-12
|19,5
|11º
|La Falda
|3-17
|16,5
|12º
|Espora
|2-18
|16
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