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Básquet local: Estrella defiende la punta y Bahiense al acecho
La séptima programación se cerrará esta noche con cinco partidos. La jornada comenzó con el triunfo de Bahiense del Norte ante Liniers.
La Liga Bahiense de Oro completará esta noche, desde las 21, la séptima fecha del segundo tramo, con varios cruces entre equipos que pelean arriba y rivales que buscan acomodarse en la tabla.
La programación comenzó anoche con una contundente victoria de Bahiense del Norte sobre Liniers por 84 a 59, resultado que dejó al Tricolor momentáneamente en la cima junto a Estrella, aunque con un partido más.
Justamente Estrella, líder del certamen y con una baja sensible, visitará a Estudiantes con el objetivo de sostener el primer lugar. El equipo llega con 21 puntos, producto de una campaña de 14 triunfos y 3 derrotas.
Otro de los partidos importantes será el de Napostá, escolta con 20 unidades, que recibirá a Independiente. También jugará Pueyrredón, de muy buena campaña, que será local ante Olimpo.
Además, el ascendente Villa Mitre recibirá a Barrio Hospital, mientras que Pacífico y Alem protagonizarán el único cruce entre dos equipos ubicados de mitad de tabla hacia abajo.
Con el triunfo de anoche, Bahiense llegó a 21 puntos y comparte la punta con Estrella, aunque con un encuentro más disputado. Liniers, pese a la derrota, quedó con 20 y también tiene un partido más.
Más atrás aparecen Napostá, con 20; Pueyrredón, con 19,5; Villa Mitre, con 18,5; Pacífico, con 17; y Estudiantes, con 16,5.
Cierran la tabla Alem, con 15,5; Olimpo, con 14,5; Independiente, con 13,5; y Barrio Hospital, con 13.
La programación de hoy
- 21:00: Estudiantes-Estrella.
- 21:00: Napostá-Independiente.
- 21:00: Pueyrredón-Olimpo.
- 21:00: Villa Mitre-Barrio Hospital.
- 21:00: Pacífico-Alem.
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