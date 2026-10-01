Básquet local: Estrella defiende la punta y Bahiense al acecho

La Liga Bahiense de Oro completará esta noche, desde las 21, la séptima fecha del segundo tramo, con varios cruces entre equipos que pelean arriba y rivales que buscan acomodarse en la tabla.

La programación comenzó anoche con una contundente victoria de Bahiense del Norte sobre Liniers por 84 a 59, resultado que dejó al Tricolor momentáneamente en la cima junto a Estrella, aunque con un partido más.

Justamente Estrella, líder del certamen y con una baja sensible, visitará a Estudiantes con el objetivo de sostener el primer lugar. El equipo llega con 21 puntos, producto de una campaña de 14 triunfos y 3 derrotas.

Otro de los partidos importantes será el de Napostá, escolta con 20 unidades, que recibirá a Independiente. También jugará Pueyrredón, de muy buena campaña, que será local ante Olimpo.

Además, el ascendente Villa Mitre recibirá a Barrio Hospital, mientras que Pacífico y Alem protagonizarán el único cruce entre dos equipos ubicados de mitad de tabla hacia abajo.

Con el triunfo de anoche, Bahiense llegó a 21 puntos y comparte la punta con Estrella, aunque con un encuentro más disputado. Liniers, pese a la derrota, quedó con 20 y también tiene un partido más.

Más atrás aparecen Napostá, con 20; Pueyrredón, con 19,5; Villa Mitre, con 18,5; Pacífico, con 17; y Estudiantes, con 16,5.

Cierran la tabla Alem, con 15,5; Olimpo, con 14,5; Independiente, con 13,5; y Barrio Hospital, con 13.

La programación de hoy