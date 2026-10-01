Deportes
Estrella ganó y se afirma en la punta de la Liga Bahiense de Oro
El líder superó a Estudiantes por 86 a 80 y aprovechó la derrota de Napostá ante Independiente.
Estrella se mantiene como único líder de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro después de completarse la séptima fecha del segundo tramo, en una jornada que tuvo triunfos importantes para los equipos que buscan acomodarse de cara a la recta final.
El conjunto de calle Florida derrotó como visitante a Estudiantes por 86 a 80 y llegó a 23 puntos, resultado que le permitió sostener el primer lugar y ampliar la diferencia sobre sus perseguidores.
Uno de los resultados destacados de la noche se produjo en el Antonio Palma, donde Independiente venció a Napostá por 97 a 88. La derrota dejó al local con 21 unidades y le impidió seguir de cerca el ritmo del puntero.
También perdió Pueyrredón, otro de los equipos ubicados en los puestos de avanzada. Olimpo se impuso por 77 a 73 como visitante y sumó dos puntos importantes.
En tanto, Barrio Hospital derrotó a Villa Mitre por 76 a 66, mientras que Pacífico protagonizó el encuentro de mayor goleo de la fecha y superó a Alem por 113 a 105.
La programación había comenzado el miércoles con la contundente victoria de Bahiense del Norte sobre Liniers por 84 a 59. Con ese resultado, el Tricolor llegó a 21 puntos y quedó como uno de los escoltas de Estrella.
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