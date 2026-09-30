Deportes
Liniers y Bahiense abren una nueva fecha de la Liga Oro
Se medirán esta noche, desde las 21, en el Hernán Sagasti. La séptima programación se completará mañana con otros cinco partidos.
La Liga Bahiense de Básquetbol Oro pondrá en marcha esta noche la séptima fecha del segundo tramo, con un duelo atractivo en el Hernán Sagasti.
Desde las 21, Liniers recibirá a Bahiense del Norte en un cruce directo entre dos equipos que llegan igualados en la tabla, ambos con 19 puntos.
El Chivo acumula una campaña de 10 triunfos y 7 derrotas, mientras que Bahiense registra 11 victorias y 6 caídas, luego de haber iniciado esta etapa arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en el primer tramo.
La fecha se completará mañana jueves con cinco encuentros: Pacífico-Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.
En la parte alta, Estrella llega como líder con 21 puntos, seguido por Napostá con 20 y Pueyrredón con 19,5. Más atrás aparecen Bahiense y Liniers, que buscarán esta noche dar un paso importante para acercarse a los primeros puestos.
Villa Mitre, con 18,5, también se mantiene expectante, mientras que Pacífico suma 17 y Estudiantes aparece con 16,5.
Más abajo se ubican L.N. Alem, con 15,5; Olimpo, con 14,5; Independiente, con 13,5; y Barrio Hospital, con 13.
La programación
Miércoles
- 21:00: Liniers-Bahiense del Norte, en el Hernán Sagasti.
Jueves
- 21:00: Pacífico-Alem.
- 21:00: Estudiantes-Estrella.
- 21:00: Pueyrredón-Olimpo.
- 21:00: Villa Mitre-Barrio Hospital.
- 21:00: Napostá-Independiente.
Kicillof criticó a la Corte por el fallo sobre la Ley de Tierras: "Se propone legalizar el saqueo"
"Venimos a unir, queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo"
Planetario de Sierra de la Ventana: astronomía, tecnología y una experiencia 4D
Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar una semana en el verano 2027
Dos fines de semana largos en noviembre: siete destinos para una escapada
Más Leídas
-
Noticias B17 horas ago
Robo, fuga y un hallazgo clave: secuestraron una pistola policial, cocaína y dinero
-
Noticias B24 horas ago
"El nuevo Código de Ordenamiento Urbano propone una ciudad diferente"
-
Noticias B17 horas ago
Detienen al exsubcomisario por el abuso del manicure: cumplirá 9 años de cárcel
-
Noticias B10 horas ago
Una mujer denunció una fuerte agresión de su pareja: "Me rompió la nariz y me pateó en el piso"
-
Noticias A4 horas ago
Pehuen Co: denuncian que una bajada a la playa fue bloqueada con palos por vecinos
-
La región23 horas ago
Hallan el cuerpo del quinto pescador desaparecido en Guaminí tras 16 días de búsqueda
-
Noticias B23 horas ago
"Me preparo para ser una buena intendenta", dijo Gisela Caputo
-
Espectáculos23 horas ago
La columna de Ubfal: el mal momento de Jorge Martínez