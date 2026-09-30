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Liniers y Bahiense abren una nueva fecha de la Liga Oro

Se medirán esta noche, desde las 21, en el Hernán Sagasti. La séptima programación se completará mañana con otros cinco partidos.

| 🕒 2 mins. de lectura.
Foto: Bahiense del Norte

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro pondrá en marcha esta noche la séptima fecha del segundo tramo, con un duelo atractivo en el Hernán Sagasti.

Desde las 21, Liniers recibirá a Bahiense del Norte en un cruce directo entre dos equipos que llegan igualados en la tabla, ambos con 19 puntos.

El Chivo acumula una campaña de 10 triunfos y 7 derrotas, mientras que Bahiense registra 11 victorias y 6 caídas, luego de haber iniciado esta etapa arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en el primer tramo.

La fecha se completará mañana jueves con cinco encuentros: Pacífico-Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.

En la parte alta, Estrella llega como líder con 21 puntos, seguido por Napostá con 20 y Pueyrredón con 19,5. Más atrás aparecen Bahiense y Liniers, que buscarán esta noche dar un paso importante para acercarse a los primeros puestos.

Villa Mitre, con 18,5, también se mantiene expectante, mientras que Pacífico suma 17 y Estudiantes aparece con 16,5.

Más abajo se ubican L.N. Alem, con 15,5; Olimpo, con 14,5; Independiente, con 13,5; y Barrio Hospital, con 13.

La programación

Miércoles

  • 21:00: Liniers-Bahiense del Norte, en el Hernán Sagasti.

Jueves

  • 21:00: Pacífico-Alem.
  • 21:00: Estudiantes-Estrella.
  • 21:00: Pueyrredón-Olimpo.
  • 21:00: Villa Mitre-Barrio Hospital.
  • 21:00: Napostá-Independiente.
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