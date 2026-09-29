Deportes
San Lorenzo va por el Nº1 de la fase regular en la Liga de Plata
El Naranja recibirá a El Nacional y puede asegurarse esta misma noche el puesto de privilegio. La novena fecha se jugará desde las 21.
La Liga Bahiense de Básquetbol Plata tendrá esta noche, desde las 21, una fecha clave en la recta final de la fase regular, con San Lorenzo ante la posibilidad de asegurarse el N°1.
El Naranja, líder del certamen, recibirá a El Nacional y se quedará con el primer puesto en caso de ganar. También podrá lograrlo si pierde Altense, su escolta, que visitará a Bahía Basket.
A falta de tres programaciones, incluida la de hoy, San Lorenzo llega arriba con 26 puntos, producto de una campaña de 17 triunfos y 2 derrotas. Altense aparece segundo con 23,5.
La fecha también tendrá otros cruces importantes. Comercial recibirá a Sportivo en un duelo directo entre equipos separados por apenas un punto, mientras que Ateneo y Velocidad se medirán igualados en las posiciones.
Además, 9 de Julio enfrentará a Espora y Argentino será local ante La Falda.
El torneo entra en una etapa decisiva: del 1° al 6° clasificarán directamente a cuartos de final, del 7° al 10° jugarán el play-in, y los ubicados 11° y 12° se medirán por la permanencia.
Las posiciones tienen a San Lorenzo como líder con 26 puntos. Lo siguen Altense, con 23,5; Comercial, con 22,5; 9 de Julio, con 22; El Nacional y Sportivo, con 21,5; y Argentino, con 20.
Más atrás aparecen Velocidad, Ateneo y Bahía Basket, todos con 18,5; La Falda, con 15,5; y Espora, con 15.
La programación
- 21:00: San Lorenzo-El Nacional.
- 21:00: Bahía Basket-Altense.
- 21:00: Comercial-Sportivo.
- 21:00: Ateneo-Velocidad.
- 21:00: 9 de Julio-Espora.
- 21:00: Argentino-La Falda.
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