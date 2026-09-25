Las seis preguntas que incomodaron a Milei durante una entrevista en Nueva York

El presidente Javier Milei protagonizó una entrevista de tono exigente durante su visita a Estados Unidos, donde fue consultado sobre algunos de los principales desafíos económicos y políticos de su gestión. El encuentro se realizó en The Economic Club de Nueva York y estuvo a cargo de John Micklethwait, editor global de Bloomberg.

Durante la conversación, el mandatario respondió sobre la posibilidad de una recesión, la evolución del desempleo, el futuro del cepo cambiario, la eliminación de las PASO, el vínculo comercial con China y la elección presidencial de 2027.

Ante las preguntas del periodista, Milei negó que la economía argentina atraviese un escenario recesivo y sostuvo que el país mantiene una trayectoria de crecimiento. También rechazó que el desempleo haya aumentado de manera significativa durante su gestión y evitó precisar cuándo se levantarán completamente las restricciones cambiarias.

Recesión y crecimiento económico

Micklethwait planteó que durante el año se habían registrado “cifras bastante malas” en materia de crecimiento y consultó al Presidente si le preocupaba que Argentina ingresara en un período de recesión.

“No”, respondió Milei. El jefe de Estado sostuvo que la economía argentina “está creciendo” desde comienzos de 2024 “de manera ininterrumpida”.

Según explicó, los datos negativos aparecen en los indicadores desestacionalizados, que —según señaló— “muestran mucha volatilidad” y están construidos con ponderadores “del pasado”.

“El tendencia ciclo sigue creciendo sin ningún tipo de problemas”, agregó.

Desempleo e informalidad laboral

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo vinculado al mercado laboral. El editor de Bloomberg señaló que “la tasa de desempleo ha aumentado” y preguntó cómo abordaría ese problema sin generar inflación.

Milei negó que el incremento haya sido significativo y afirmó: “La tasa de desempleo promedio de la historia argentina es de 9,8%”. Luego hizo referencia a la evolución del empleo informal y aseguró que la economía continúa generando puestos de trabajo.

“No es cierto que la economía argentina no genere puestos de trabajo. Ha generado 520.000 puestos de trabajo”, afirmó. Y agregó: “Lo que sucede es que estos puestos de trabajo se están dando en el sector informal. Entonces hay contracción en el sector formal y hay expansión en el sector informal. En el neto es expansivo”.

Durante ese tramo, también cuestionó a sectores críticos de su administración y afirmó que algunos medios y economistas buscan justificar pronósticos negativos sobre su programa económico.

Además, apuntó contra la oposición y mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“El sector informal se expande mucho porque la economía argentina está teniendo muchos cambios estructurales y no podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas”, sostuvo.

Reelección y encuestas

Micklethwait consultó al Presidente sobre las encuestas que muestran preocupación social por el desempleo y sobre la confianza que tiene en una eventual reelección en 2027.

Milei relativizó los sondeos y sostuvo que dependen de distintos factores.

“Lo que digan las encuestas es bastante relativo”, afirmó. “Dependen mucho de quién las hace y de cómo se construye la pregunta”.

Sobre sus posibilidades electorales, respondió: “Estoy muy tranquilo”.

Luego sostuvo que “el 70% de los argentinos no quieren volver al pasado” y cuestionó a sus posibles competidores.

“Tienen el pasado por delante; tienen entre 25 y 50 años en la política, son parte de la decadencia argentina”, afirmó.

También fue consultado sobre la posibilidad de que aparezcan candidatos identificados con sus ideas pero por fuera de su espacio.

“Si ustedes pueden comprar un bien de primera calidad, ¿por qué van a comprar un sustituto de segunda o dudosa calidad al mismo precio? Nadie haría algo tan estúpido”, respondió.

Y agregó: “Yo tengo mucha confianza en los argentinos que van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no de la segunda marca o tercera”.

Cepo cambiario y controles de capitales

El periodista también consultó al Presidente sobre las restricciones cambiarias y recordó sus referencias a figuras como Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

“¿Cuándo va a convertirse en un verdadero defensor del libre mercado y va a eliminar los controles de capitales?”, preguntó.

Milei respondió que las restricciones fueron reducidas considerablemente.

“Las restricciones están prácticamente todas removidas”, afirmó.

Luego señaló: “Las vamos a levantar cuando creamos que es el momento de hacerlo”.

El mandatario también justificó la permanencia de algunas medidas al mencionar la situación económica heredada.

“Sigo siendo tan anarquista como siempre, sigo siendo tan liberal libertario como siempre, pero tengo la responsabilidad de gobernar para 48 millones de argentinos sabiendo que del otro lado hay gente que está dispuesta a romperlo todo”, sostuvo.

La relación con China

La última parte de la entrevista estuvo centrada en China. Micklethwait recordó las críticas que Milei había realizado antes de asumir la Presidencia y su afirmación de que no haría “pactos con comunistas”.

El periodista planteó que actualmente China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y mencionó la presencia de vehículos de marcas chinas en las calles.

“¿Está conforme con la relación con China?”, preguntó.

Milei respondió: “Los autos no los importo yo, los importan los individuos. Que los individuos compren los autos donde se les dé la gana. ¿Quién soy yo para decir dónde tienen que comprar los autos?”.

El Presidente no profundizó sobre el vínculo comercial con Beijing y tampoco realizó una evaluación sobre las políticas proteccionistas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Con información de La Nación