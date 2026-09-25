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Las ventas y mercado inmobiliario: cómo ven los empresario la situación actual de la ciudad
Un relevamiento del Creebba muestra un escenario de la actividad económica en Bahía.
Las ventas en Bahía Blanca continúan mostrando señales de debilidad, de acuerdo con la última encuesta de coyuntura del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA). Durante julio y agosto, los empresarios mantuvieron una percepción desfavorable sobre la situación general de la actividad, aunque reconocen un ligero repunte en el bimestre.
El relevamiento indicó que todos los sectores consultados calificaron el escenario levemente peor respecto del mismo período del año anterior. En particular, el indicador de ventas mostró una mejora vinculada principalmente al desempeño de las empresas del sector industrial, mientras que el comercio y los servicios evidenciaron una recuperación más moderada.
Las expectativas empresariales también reflejaron cautela y esperan que para los próximo 12 meses la inflación se situará en 24%.
Mercado inmobiliario
En Bahía Blanca, el sector inmobiliario mostró que el 25% de los consultados esperan un empeoramiento de la situación, frente a unn 67% que anticipó estabilidad y un 8% que prevé una mejora. Para la compraventa, el 17% de los consultados espera una evolución negativa, el 58% considera que se mantendrá igual y el 25% proyecta una mejora.
En el segmento de alquileres, las expectativas negativas alcanzaron al 33% de los consultados, mientras que el 50% anticipó estabilidad y el 17% una evolución favorable.
Según el informe, la inflación proyectada para los próximos 12 meses se ubicó en el 25%, con una disminución respecto del bimestre anterior.
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