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Milei habla ante la ONU con Malvinas y política exterior entre los ejes
El Presidente tendrá su tercera intervención ante la Asamblea General. Su agenda en Nueva York continuará con encuentros con empresarios y una conferencia.
El presidente Javier Milei brindará este miércoles su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en uno de los puntos centrales de su visita a Nueva York, que se extenderá hasta el jueves.
La intervención está prevista para las 12 de la Argentina y será la tercera del mandatario ante el organismo internacional desde que llegó a la Casa Rosada. La 81ª Asamblea General inició su debate general este martes y reúne durante la semana a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.
Entre los temas que formarán parte de su exposición aparecen el funcionamiento de Naciones Unidas, la regulación de la inteligencia artificial y el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Además, de acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, se espera que Milei vuelva a desarrollar los lineamientos centrales de su política exterior y la relación estratégica que su administración mantiene con Estados Unidos e Israel, en un escenario atravesado por distintos conflictos internacionales.
La actividad presidencial continuará a las 16 con su participación en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute. Allí abordará cuestiones vinculadas con libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional.
Dos horas más tarde mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Council of the Americas, encabezada por su presidenta y directora ejecutiva, Susan Segal. La jornada finalizará a las 19.30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.
La gira continuará el jueves con una exposición en The Economic Club of New York. El regreso del Presidente está previsto para esa misma noche, con arribo a Buenos Aires durante la mañana del viernes.
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