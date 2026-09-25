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Zona Fría: "En Bahía hace más frío que en Comodoro y se gana 50% menos"
El senador bonaerense, Maximiliano Abad, votó en contra de la reforma aprobada en el Senado y advirtió que más de un millón de hogares de la provincia quedarán desprotegidos.
El senador nacional Maximiliano Abad rechazó la modificación del régimen de Zona Fría y cuestionó el impacto que tendrá la medida sobre Bahía Blanca y otros municipios bonaerenses que quedarán fuera del beneficio.
Durante el debate en la Cámara Alta, el legislador radical votó en contra del proyecto, que finalmente fue aprobado con 38 votos a favor y 8 en contra y se convirtió en ley. La reforma excluye a Bahía Blanca y a otros distritos del subsidio, lo que podría implicar aumentos de hasta 50% en las boletas de gas.
“Los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia y los bahienses tienen ingresos en promedio un 50% inferiores”, planteó Abad en su intervención, al cuestionar el criterio utilizado para definir qué ciudades conservarán el beneficio.
El senador sostuvo que la modificación afecta de lleno a la provincia de Buenos Aires. Según advirtió, 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, quedarían desprotegidos por el nuevo esquema.
“De aprobarse esta ley se cometerían actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, afirmó durante la sesión.
Abad también reconoció la necesidad de acompañar a los hogares del norte del país que atraviesan temperaturas extremas, pero sostuvo que ese criterio no debería implicar dejar sin cobertura a familias de otras regiones que también enfrentan condiciones climáticas severas.
En otro tramo de su discurso, cuestionó el nuevo mecanismo de subsidios y advirtió que “con Zona Fría o sin Zona Fría, los argentinos vamos a pagar mucho más de gas”. Según planteó, incluso quienes permanezcan dentro del régimen podrían tener aumentos, porque la bonificación dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a regir solo sobre el precio del gas.
“Llamo a la reflexión al Gobierno y le advierto del tamaño del error que está cometiendo”, expresó el senador, quien consideró que una reducción de subsidios debería realizarse de manera progresiva y en un contexto de recuperación del poder adquisitivo y del empleo.
Finalmente, Abad dijo que siempre defendió la necesidad de focalizar los subsidios, pero rechazó que la solución sea pasar de un esquema generalizado a otro que termine golpeando a la clase media. “Una mala ley no se arregla con otra mala ley”, sostuvo, antes de confirmar su voto negativo.
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