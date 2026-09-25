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Incendio en Punta Alta: el fuego arrasó con una casa y un hombre fue hospitalizado
El fuego se desató en una casa del barrio ATEPAM III y provocó pérdidas totales. El ocupante del inmueble fue trasladado al Hospital Eva Perón por inhalación de humo y lesiones.
Un incendio de importantes dimensiones provocó daños totales en una vivienda del barrio ATEPAM III de Punta Alta y obligó a trasladar a su ocupante al Hospital Municipal Eva Perón.
Según publica El Rosalenio, el siniestro se registró alrededor de las 19.30 de este jueves en la casa 327, ubicada en ese sector de la zona norte de la ciudad. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar las llamas, con tareas desde el frente y uno de los laterales de la propiedad.
Una vecina contó que advirtió la situación luego de escuchar los ladridos insistentes de su perro. Al salir de su vivienda observó el fuego y dio aviso de inmediato a los bomberos.
Como consecuencia del incendio, el hombre que se encontraba en la casa debió ser asistido y trasladado al Hospital Municipal Eva Perón por inhalación de humo y lesiones ocasionadas por las llamas.
Por el momento no se establecieron las causas que originaron el fuego. Durante el operativo, los bomberos retiraron una motocicleta que estaba dentro de una habitación ubicada hacia el frente del inmueble. El rodado presentaba importantes daños y una considerable pérdida de combustible.
En el lugar también trabajaron efectivos de la Policía Comunal y personal de la Cooperativa Eléctrica.
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