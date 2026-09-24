Kicillof cuestionó el discurso de Milei en la ONU: "Fue muy deslucido"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó desde Nueva York el discurso que Javier Milei brindó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que la presentación del mandatario fue “muy deslucida”.

Durante una entrevista concedida mientras cumple una agenda de actividades en Estados Unidos, Kicillof apuntó principalmente contra la política exterior del Gobierno y afirmó que el posicionamiento de Milei responde a un alineamiento con Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Habla de soberanía y después dice que hemos decidido como país subordinarnos a intereses extranjeros”, planteó el gobernador, quien también cuestionó las referencias del Presidente a la desregulación económica y al aprovechamiento de los recursos naturales argentinos.

Kicillof marcó además lo que consideró una contradicción en la postura oficial respecto de Naciones Unidas. Señaló que Milei criticó el funcionamiento del organismo internacional pero, al mismo tiempo, apeló a resoluciones de la ONU al abordar determinados reclamos argentinos.

En ese contexto también mencionó la cuestión Malvinas y afirmó que el país debería sostener una política exterior basada en la defensa de sus intereses nacionales, el multilateralismo y posiciones de paz y neutralidad frente a los conflictos internacionales.

Las declaraciones se produjeron durante la gira de Kicillof por Nueva York, donde participó de un encuentro convocado por el alcalde Zohran Mamdani. También estuvieron presentes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el titular del Consejo Europeo, António Costa; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Durante ese encuentro, el mandatario bonaerense volvió a cuestionar la situación económica argentina. “No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”, sostuvo, y mencionó como problemas la pérdida de empleos, el cierre de empresas y la caída de los salarios. Se trata de la caracterización política realizada por Kicillof sobre el rumbo económico del Gobierno nacional.

El gobernador completó su agenda estadounidense con reuniones con empresarios, inversores y referentes académicos, en momentos en que comienza a darle proyección nacional a su espacio Movimiento Derecho al Futuro de cara al escenario político de 2027.