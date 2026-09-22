Milei partió a Nueva York: discurso ante la ONU y reuniones con líderes mundiales

El presidente Javier Milei partió anoche rumbo a Nueva York para iniciar una nueva gira por Estados Unidos, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá una serie de reuniones políticas y empresariales.

El mandatario viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y tiene previsto arribar este martes 22 de septiembre, cerca de las 9.30 de la Argentina, al aeropuerto internacional John F. Kennedy. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya se encuentra en Estados Unidos.

La agenda del primer día fue ampliada en las últimas horas y contempla, desde las 15, la participación del Presidente en una actividad del denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para coordinar acciones entre países de la región frente al crimen organizado y el narcotráfico. Argentina participó en marzo de la primera cumbre de ese espacio realizada en Miami.

Más tarde, a las 17, Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”.

La actividad continuará con reuniones con referentes del ámbito económico. A las 19 está previsto un encuentro con Roberto Salinas, mientras que a las 19.55 será recibido por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. A las 20.30 se reunirá con el economista Xavier Sala i Martín.

El miércoles será uno de los días centrales de la gira. Milei hablará ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde su discurso tendrá entre sus ejes el funcionamiento del organismo internacional, la regulación de la inteligencia artificial y el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Javier Milei participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá reuniones bilaterales. (Foto: archivo)

Tras su intervención en la ONU participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, y luego mantendrá un encuentro con empresarios vinculados al Council of the Americas. También está prevista una reunión con el rabino Simon Jacobson.

La gira continuará el jueves con una exposición en The Economic Club of New York y una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Posteriormente, Milei participará junto al mandatario israelí de un encuentro con dirigentes latinoamericanos.

El regreso a Buenos Aires está programado para la noche del jueves, con llegada prevista durante la mañana del viernes.