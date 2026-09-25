Noticias A
Escaparon de un control en moto y fueron detenidos tras una persecución
El procedimiento comenzó en Necochea y Rojas y finalizó en Baigorria y Huaura. Interviene la UFIJ N° 15.
Dos jóvenes fueron detenidos anoche luego de intentar escapar de un control policial a bordo de una motocicleta.
El procedimiento se inició alrededor de las 23 del miércoles, cuando personal del Comando de Patrullas observó a dos hombres que circulaban en una Motomel Blitz 110 por la zona de Necochea y Rojas.
Según informaron fuentes oficiales, los efectivos intentaron identificarlos, pero los ocupantes del rodado hicieron caso omiso a las órdenes de detención y escaparon a alta velocidad por distintas calles.
A partir de allí se inició un seguimiento controlado que terminó en la intersección de Baigorria y Huaura, donde la Policía logró interceptar la moto.
En el lugar fue aprehendido Maicol Daniel Hermosilla, de 26 años, quien conducía el rodado. En tanto, Axel Ayax Hermosilla, de 25, descendió e intentó continuar la fuga a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros.
También intervino personal de Control de Tránsito Urbano (CTU) para labrar las actuaciones contravencionales correspondientes y secuestrar la motocicleta, con intervención del Juzgado de Faltas local.
Por las actuaciones penales tomó intervención la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Escaparon de un control en moto y fueron detenidos tras una persecución
Susbielles irá a la Justicia para que se restituyan los beneficios de Zona Fría
Zona Fría: "En Bahía hace más frío que en Comodoro y se gana 50% menos"
Lautaro Martínez sobre el retiro de Messi: "Queda el legado que dejó"
La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo
Más Leídas
-
Noticias B20 horas ago
Investigan una posible estafa por venta de celulares en Bahía
-
Noticias B14 horas ago
El Senado eliminó a Bahía de Zona Fría y habrá aumentos de hasta 50% en el gas
-
Noticias B19 horas ago
Dolor por la muerte del padre Walter París, sacerdote e investigador de la UNS
-
Deportes23 horas ago
Marcelo Gallardo sufrió una paliza en su debut con Ecuador
-
Noticias B23 horas ago
Banfi: "Nos sacan Zona Fría para pagarles el aire acondicionado a los chaqueños"
-
Noticias B21 horas ago
Chocaron dos camiones de una empresa bahiense en la Ruta 51 y un chofer quedó atrapado
-
Noticias B24 horas ago
El Senado debate la quita de Zona Fría en Bahía: "A la clase media la mata"
-
Noticias B23 horas ago
Buratovich: investigan muerte de trabajador boliviano en celebración de la Virgen de Copacabana