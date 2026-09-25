Escaparon de un control en moto y fueron detenidos tras una persecución

Dos jóvenes fueron detenidos anoche luego de intentar escapar de un control policial a bordo de una motocicleta.

El procedimiento se inició alrededor de las 23 del miércoles, cuando personal del Comando de Patrullas observó a dos hombres que circulaban en una Motomel Blitz 110 por la zona de Necochea y Rojas.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos intentaron identificarlos, pero los ocupantes del rodado hicieron caso omiso a las órdenes de detención y escaparon a alta velocidad por distintas calles.

A partir de allí se inició un seguimiento controlado que terminó en la intersección de Baigorria y Huaura, donde la Policía logró interceptar la moto.

En el lugar fue aprehendido Maicol Daniel Hermosilla, de 26 años, quien conducía el rodado. En tanto, Axel Ayax Hermosilla, de 25, descendió e intentó continuar la fuga a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros.

También intervino personal de Control de Tránsito Urbano (CTU) para labrar las actuaciones contravencionales correspondientes y secuestrar la motocicleta, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por las actuaciones penales tomó intervención la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.