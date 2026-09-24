Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York: hablaron de Malvinas y reforzaron su alianza

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva York, donde abordaron la cuestión Malvinas en medio de la controversia por las sanciones argentinas contra una petrolera israelí que opera en las islas.

El encuentro se desarrolló en la sede de Naciones Unidas, duró alrededor de 20 minutos y contó también con la presencia del canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Al finalizar, Quirno confirmó ante periodistas argentinos que Malvinas formó parte de la conversación, aunque no precisó si específicamente se analizó la situación de Navitas Petroleum.

La compañía israelí participa del proyecto petrolero Sea Lion sin autorización argentina, circunstancia que derivó en sanciones y acciones judiciales impulsadas por Buenos Aires. Netanyahu no fijó públicamente una posición sobre el conflicto de soberanía, aunque su hijo Yair expresó anteriormente su respaldo al reclamo argentino.

Tras la reunión, la oficina del primer ministro israelí informó que Netanyahu agradeció a Milei por su “apoyo firme e incondicional al Estado de Israel” y destacó la cooperación bilateral en materia económica y de seguridad.

El dirigente israelí también elogió la gestión económica del mandatario argentino. “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”, afirmó, y sostuvo que la transformación encarada en Argentina es “magistral” y difícil de concretar frente a la resistencia política.

Milei respondió en términos igualmente elogiosos: “Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

La cita se produjo después del discurso de Netanyahu ante la Asamblea General, durante el cual numerosas delegaciones abandonaron el recinto en protesta por la actuación de Israel en Gaza. El primer ministro rechazó allí las acusaciones de genocidio y defendió las acciones militares de su país.

Horas antes, Milei había ratificado su alineamiento con Israel. “Mi alineamiento y el apoyo a Israel es incondicional”, afirmó. Tras completar su agenda en Nueva York, el Presidente emprendía el regreso a Buenos Aires.

Con información de Infobae