Zona Fría: "Esto afecta al 100% de los hogares de Bahía", sostuvo el Intendente

El intendente Federico Susbielles aseguró este viernes, en un mano a mano con La Brújula 24, que el Municipio acudirá a la Justicia Federal para intentar frenar los efectos de la modificación del régimen de Zona Fría sobre Bahía Blanca y advirtió que el cambio aprobado por el Senado tendrá impacto sobre todos los usuarios residenciales de la ciudad.

“No nos vamos a resignar. Vamos a trabajar y vamos a ir a la Justicia Federal”, afirmó el jefe comunal, un día después de que la Cámara alta convirtiera en ley la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

El proyecto obtuvo 38 votos positivos y ocho negativos. La mayor parte del bloque peronista se retiró del recinto antes del tratamiento con la intención de que el oficialismo y sus aliados tuvieran que reunir el quórum necesario para continuar la sesión. Finalmente, la votación se realizó y la iniciativa fue sancionada.

“Se veía venir, lamentablemente, en este trabajo que ha hecho el Gobierno por despojar, en este caso, a Bahía Blanca”, sostuvo Susbielles. Según explicó, durante las últimas semanas el Ejecutivo local avanzó en el análisis jurídico ante la posibilidad de que el proyecto consiguiera los votos necesarios.

El intendente vinculó su rechazo con las condiciones climáticas de la ciudad. “La semana pasada tuvimos cinco grados bajo cero de térmica y un grado bajo cero esta semana, estando en la semana de la primavera. La verdad que es ofensivo que hoy Bahía Blanca haya sido retirada de este régimen”, planteó.

Susbielles recordó además su participación en las gestiones que derivaron en la incorporación de la ciudad al beneficio. “El camino de la Zona Fría es algo que trabajé muchos años. Lo empecé en el Senado de la Provincia, allá por marzo de 2016, y en 2021 tuvimos esta ley nacional”, señaló.

La reforma sancionada retrotrae buena parte de la ampliación territorial realizada en 2021 y concentra el régimen original en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las localidades excluidas, entre ellas Bahía Blanca, el acceso a asistencia quedará sujeto al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y a criterios socioeconómicos.

Sobre ese punto, Susbielles buscó despejar lo que consideró una interpretación incorrecta acerca del alcance de la modificación. “Escuché a algún dirigente decir que esto afectaba solamente a aquellos hogares que tenían ingresos mayores a 4,4 millones. Mentira. Esto va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca. Todos los hogares van a pagar más de gas”, sostuvo.

El nuevo régimen establece que los usuarios de las zonas incorporadas en 2021 que cumplan los requisitos socioeconómicos podrán acceder a un subsidio focalizado. Eso no implica mantener sin cambios el beneficio vigente: estimaciones difundidas durante el debate proyectaron aumentos también para hogares bahienses que continúen recibiendo asistencia.

El jefe comunal también se refirió al comportamiento de los distintos bloques en el Senado y expresó diferencias con la decisión del peronismo de abandonar el recinto. “Yo hubiera preferido que los legisladores peronistas se queden en el recinto. Lo que tengo claro en esto es a quién tengo que defender, que es a los vecinos de Bahía Blanca”, afirmó.

En ese contexto, destacó la postura del senador bonaerense Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, uno de los ocho legisladores que votaron contra la reforma. “La verdad que me encantó verlo votar en contra y expresarse. Le agradezco, que no es de mi espacio político, que es de la UCR, que haya llevado un poco la voz de no obediencia y haya honrado el voto de la gente que lo acompañó en la elección”, manifestó.

Susbielles aseguró que su posición frente al tema no estará condicionada por alineamientos partidarios y mencionó incluso que se ha plantado ante el gobernador Axel Kicillof cuando considera que están en juego intereses locales. “Si tengo que defender la posición de los vecinos de la ciudad, lo voy a hacer. Porque eso es lo que es un dirigente, eso es lo que es un intendente”, señaló.

También cuestionó la política tarifaria del Gobierno nacional y consideró que la modificación del régimen responde a la búsqueda de reducir el gasto público. Durante el debate legislativo, el Ejecutivo nacional sostuvo que el esquema vigente generaba un costo fiscal que buscaba disminuir con la reforma.

Susbielles indicó que desconoce si otros intendentes de las localidades alcanzadas por los cambios tomarán el mismo camino judicial. En el caso de Bahía Blanca, confirmó que la presentación se concretará una vez que la norma sea promulgada.

“Estoy legitimado para esto porque soy intendente de este lugar. Quiero defender a mis vecinos y a las instituciones de Bahía Blanca”, concluyó.