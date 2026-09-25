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Argentina no pudo con Paraguay y se quedo con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos

La Albiceleste de Diego Placente igualó sin goles con la Albirroja en Rosario y cayó 5-4 en los penales en la final.

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La Selección argentina Sub-19 perdió ante Paraguay y se quedó con la medalla de plata de los Juegos Suramericanos. El combinado paraguayo se impuso al equipo de Diego Placente en los penales en el Estadio Marcelo Bielsa.

La Albiceleste tuvo varias chances para abrir el marcador, pero la suerte y la puntería no estuvieron de su lado. En el segundo tiempo, la Albirroja se despertó y también generó situaciones de peligro, aunque ninguno de los dos seleccionados logró romper el cero.

Tras un partido sin goles, el ganador de la medalla de oro se definió desde los doce pasos. En la tanda de penales, Paraguay se impuso por 5-4 y se quedó con la máxima presea. Mauro Coronel falló un remate que le permitió al elenco guaraní ganar la medalla de oro.

Fuente: TN

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