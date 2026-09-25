Noticias A
Cómo elegir una buena palta: las señales que conviene mirar antes de comprarla
La firmeza, el aspecto de la cáscara, el olor y el estado del tallo pueden ayudar a reconocer si está en su punto, todavía necesita madurar o ya comenzó a deteriorarse.
Elegir una palta en buen estado puede resultar más difícil de lo que parece. La firmeza, el aspecto de la cáscara, el olor y hasta el estado del pequeño tallo pueden dar pistas sobre su maduración y ayudar a evitar frutas golpeadas, pasadas o deterioradas por dentro.
Uno de los principales indicadores es la textura. Una palta firme todavía necesitará algunos días para madurar, mientras que aquella que cede levemente ante una presión suave suele estar lista para consumir. Si, en cambio, se hunde con facilidad o presenta sectores demasiado blandos, puede estar sobremadura.
También conviene revisar con atención la superficie. Las piezas con cáscara agrietada, cortes profundos, golpes importantes, moho, humedad o líquido en el exterior deberían descartarse. Un olor agrio o fermentado es otra señal de deterioro. En las variedades Hass, un tono muy oscuro puede acompañar el proceso de maduración, aunque el color por sí solo no alcanza para determinar el estado de la fruta.
Otro detalle a observar es el pedúnculo. Los especialistas recomiendan elegir paltas que lo conserven seco e intacto y que resulten relativamente pesadas para su tamaño. De todos modos, la ausencia de ese pequeño tallo no significa necesariamente que la fruta esté en malas condiciones, siempre que la zona permanezca seca y sin signos de deterioro.
Para comprobar la maduración sin dañar la pulpa, la recomendación es ejercer una presión suave con la palma de la mano y evitar apretarla con las yemas de los dedos. Si la intención es consumirla varios días después, resulta más conveniente llevar una pieza firme y dejarla madurar a temperatura ambiente.
Una vez alcanzado el punto deseado, puede guardarse en la heladera para ralentizar su maduración. Si se utiliza solo una mitad, conservar el carozo y cubrirla correctamente ayuda a mantenerla en mejores condiciones, mientras que unas gotas de lima pueden retrasar el oscurecimiento. También existe la posibilidad de congelarla en cubos para emplearla luego en distintas preparaciones.
La higiene también resulta fundamental. Aunque una palta tenga buen aspecto, eso no permite saber si posee microorganismos. Por eso, se aconseja lavar la cáscara antes de cortarla, ya que el cuchillo puede trasladar suciedad o contaminantes desde el exterior hacia la pulpa.
Cómo elegir una buena palta: las señales que conviene mirar antes de comprarla
Milei celebró la aprobación de la reforma del Banco Central: "Comienza el fin de la inflación"
Fórmula 1: Colapinto cerró la última práctica de Bakú en el Top 10
Aparece el sol en un viernes con agradable temperatura en Bahía
Incendio en Punta Alta: el fuego arrasó con una casa y un hombre fue hospitalizado
Más Leídas
-
Noticias B18 horas ago
Investigan una posible estafa por venta de celulares en Bahía
-
Noticias A12 horas ago
El Senado eliminó a Bahía de Zona Fría y habrá aumentos de hasta 50% en el gas
-
Deportes21 horas ago
Marcelo Gallardo sufrió una paliza en su debut con Ecuador
-
Noticias B21 horas ago
Banfi: "Nos sacan Zona Fría para pagarles el aire acondicionado a los chaqueños"
-
Noticias B17 horas ago
Dolor por la muerte del padre Walter París, sacerdote e investigador de la UNS
-
Noticias B21 horas ago
El Senado debate la quita de Zona Fría en Bahía: "A la clase media la mata"
-
Noticias B19 horas ago
Chocaron dos camiones de una empresa bahiense en la Ruta 51 y un chofer quedó atrapado
-
Noticias B20 horas ago
Buratovich: investigan muerte de trabajador boliviano en celebración de la Virgen de Copacabana